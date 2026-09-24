EEUU reactiva segundo punto fronterizo para la exportación de ganado de México

Se reabre otro punto fronterizo de exportación entre los Estados Unidos y México, que fue suspendido hace un año.

Ciudad Juárez, México/México consiguió reabrir otro punto de exportación de ganado a Estados Unidos, que había sido suspendido hace un año debido a la proliferación del gusano barrenador.

Esta plaga llevó a Washington a suspender la importación de ganado desde México en mayo de 2025. En agosto pasado, ambos países reanudaron el paso de ganado entre los estados de Sonora, en México, y Arizona, en Estados Unidos.

El gusano barrenador proviene de una mosca cuyas larvas se alimentan de la carne de animales y causan lesiones severas, potencialmente mortales.

La nueva reapertura fronteriza ocurrió en el límite entre los estados de Chihuahua y Nuevo México. El cruce inició con unos 420 animales, dijo a AFP Juan Carlos Flores, funcionario de la Secretaría de Desarrollo Rural de Chihuahua.

"Son poquitas cabezas de ganado (...) la intención es que vayan aumentando" hasta 1.000 cabezas de ganado por día durante octubre, añadió.

"Estamos muy contentos, el día de hoy es de celebración", dijo Álvaro Bustillos, presidente de la Unión Ganadera Regional.

El dirigente detalló que los ganaderos mexicanos obtendrán entre 2.000 y 2.300 dólares por cabeza de ganado exportada a Estados Unidos, el doble que si lo comercializaran en el mercado nacional.

Alrededor del 4% del ganado bovino en pie de México va al mercado estadounidense.

Luego de las restricciones impuestas por Washington, México aceptó colaborar en un plan conjunto contra el gusano barrenador que incluyó la construcción de una planta de moscas estériles que cortan el ciclo de reproducción del insecto que causa la plaga.

Las instalaciones inauguradas en junio en el sur de México se suman a otra planta ubicada en Panamá y otra proyectada en Texas.