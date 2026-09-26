Venezuela excarcela a más presos políticos tras cierre de segunda ronda de diálogo con la oposición

Organizaciones de derechos humanos informaron que cerca de 30 detenidos por razones políticas salieron de diferentes cárceles, entre ellas unas ocho mujeres acusadas de "narcoterrorismo" en 2021.

Caracas, Venezuela/Un nuevo grupo de presos políticos en Venezuela fue excarcelado entre el viernes y el sábado, tras el cierre del segundo ciclo del diálogo entre el gobierno interino y la oposición auspiciado por Estados Unidos.

Organizaciones de derechos humanos informaron que cerca de 30 detenidos por razones políticas salieron de diferentes cárceles, entre ellas unas ocho mujeres acusadas de "narcoterrorismo" en 2021.

"Hemos podido verificar directamente que 29 personas han salido de prisión", informó la ONG Justicia, Encuentro y Perdón en un mensaje en X el sábado.

El viernes culminó la segunda ronda de negociaciones entre el gobierno interino de Delcy Rodríguez y la oposición, que avanza con el beneplácito de Washington tras la captura del mandatario Nicolás Maduro en un operativo militar estadounidense en enero.

Según el último balance del 18 de septiembre de la ONG Foro Penal, que defiende a detenidos por razones políticas, quedaban 344 presos políticos en el país. La ONG aún no había actualizado su balance este sábado.

Familiares y defensores de derechos humanos piden que la situación de los presos políticos se discuta en la mesa de diálogo. La oposición se comprometió a tratar el tema.

Oscar Murillo, coordinador de la ONG Provea, pidió en X "la liberación de todas las personas injustamente detenidas", así como la garantía de sus derechos.

Entre las liberaciones confirmadas destacan seis acusados por la "Operación Gedeón", en la cual el gobierno vinculó a civiles y militares venezolanos y estadounidenses en un intento de derrocar a Maduro.

Por este caso está detenido Josnars Baduel, hijo del general Raúl Isaías Baduel, quien fue ministro de Defensa del fallecido Hugo Chávez.

Foro Penal informó también la excarcelación de Frank Cabañas, vinculado al caso de Óscar Pérez, muerto en un operativo militar en 2018. Pérez fue un inspector policial y piloto que se sublevó contra el gobierno de Maduro.

Organizaciones denunciaron que el operativo constituyó una ejecución extrajudicial, dado que el grupo de Pérez intentó rendirse. Su caso fue llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Rodríguez, que gobierna bajo fuerte presión de Estados Unidos, promulgó una ley de amnistía en febrero tras la captura de Maduro, pero las excarcelaciones se han producido a cuentagotas.

Los familiares protestan constantemente y un grupo aún pernocta cerca de la embajada de Estados Unidos en Venezuela y a las afueras de la cárcel El Rodeo I, considerada por oenegés como un centro de tortura.