PSG | Reacción de Luis Enrique sobre el título: 'Ha sido el más difícil de los tres'

Lens, Francia/Oficialmente campeón de Francia por tercera vez con el PSG, tras su victoria 2-0 ante el Lens este miércoles, Luis Enrique consideró que este título ha sido "el más sabroso, pero también el más difícil" de sus éxitos en la Ligue 1.

"Ha sido el más difícil de los tres, sin ninguna duda, pero es porque el Lens hizo un muy buen trabajo", declaró el entrenador parisino en rueda de prensa, reconociendo que los Sangre y Oro habrían merecido "un mejor resultado" en un partido en el que se generaron la mayoría de las ocasiones.

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"Recuerdo durante la temporada momentos en los que ganaron grandes partidos y muchos partidos consecutivos, y fue complicado", reconoció el asturiano. Más aún en una temporada en la que el Paris SG tuvo que lidiar con numerosas lesiones después de haber tenido "pocas vacaciones" el verano boreal pasado debido al Mundial de Clubes, recordó.

Con el título oficialmente en el bolsillo, los parisinos aún tienen que disputar un partido de liga, el domingo por la noche contra el Paris FC, antes de centrarse definitivamente en su final de Liga de Campeones contra el Arsenal, el 30 de mayo.

Y para celebrar el título de la Ligue 1, la fiesta tendrá que esperar: "Estar en rueda de prensa es mi manera de celebrar", ironizó el entrenador español.

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