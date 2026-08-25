Panameños destacan con múltiples medallas de oro en el 7th Karate-Do Internacional JKS 2026 en Brasil

Los atletas panameños no solo compitieron al más alto nivel, sino que subieron al podio en nueve ocasiones , destacando especialmente en las categorías de kumite y kata.

Panamá/El karate panameño volvió a dejar la bandera del país en lo más alto del podio internacional. En una jornada histórica para las artes marciales del país, la representación de la Organización JKS Panamá completó una actuación sobresaliente en el 7th Karate-Do Internacional JKS 2026, evento celebrado del 21 al 23 de agosto en la ciudad de Vitoria, Brasil.

El gran protagonista de la delegación fue el joven Eric Augusto Martínez, representante del corregimiento de Rufina Alfaro, distrito de San Miguelito, quien se proclamó campeón internacional al conquistar la medalla de oro en la categoría de 84 kilogramos (Kumite).

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Cosecha de medallas: Nueve atletas panameños subieron al podio

Más allá de la hazaña de Martínez en la división de los 84 kg, la cantera panameña demostró un nivel técnico excepcional en distintas categorías de edad y peso, sumando múltiples preseas de oro, plata y bronce tanto en las modalidades de Kata como de Kumite:

Yerick Mendoza (Categoría 6-7 años): Doble medalla de oro (oro en Kata y oro en Kumite).

Doble medalla de oro (oro en Kata y oro en Kumite). Gustavo Laso (Categoría 6-7 años): Medalla de bronce en Kata y medalla de plata en Kumite.

Medalla de bronce en Kata y medalla de plata en Kumite. Virgilio Parra (Categoría 8-9 años): Medalla de oro en Kata.

Medalla de oro en Kata. Lucas Fernández (Categoría 8-9 años): Doble medalla de bronce (bronce en Kata y bronce en Kumite).

Doble medalla de bronce (bronce en Kata y bronce en Kumite). Luciana Morales (Categoría 8-9 años): Doble medalla de oro (oro en Kata y oro en Kumite).

Doble medalla de oro (oro en Kata y oro en Kumite). Luis Caballero (Categoría 11-12 años): Medalla de plata en Kumite.

Medalla de plata en Kumite. Eric Martínez (Categoría Sub-21): Medalla de oro en Kumite.

Medalla de oro en Kumite. Juan Angulo (Categoría Adulto, -67 kg): Medalla de bronce en Kumite.

Medalla de bronce en Kumite. Jovel Mendoza (Categoría Máster, 50-55 años): Medalla de oro en Kumite.

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Retorno a casa tras una cita triunfal

Con esta prolífica cosecha de triunfos, la delegación de JKS Panamá ratifica la evolución del karate nacional en todas sus edades, desde las categorías infantiles hasta los niveles Sub-21, Adulto y Máster.

El contingente canalero tiene previsto retornar a suelo patrio este miércoles 26 de agosto, con un arribo estimado a las 6:00 a.m., donde se espera un caluroso recibimiento por parte de familiares y la comunidad deportiva.