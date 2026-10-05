Panamá tiene en marcha su Campeonato Nacional de Frontenis 2026

Panamá/La Organización del Frontenis en Panamá anuncio realización de otra parada del Campeonato Nacional 2026, que se lleva a cabo del 5 al 9 de octubre, en las canchas de la Sociedad Española de Beneficencia, en la reunión de las mejores raquetas, divididos en tres balanceadas categorías.

El sistema de competencia será de fase de grupos y ronda eliminatoria, bajo el reglamento oficial de la Federación Internacional de Pelota Vasca. Se contará con jueces certificados y control de partidos que en ronda regular serán hasta 21 puntos, mientras que en semifinal y final tendrán tope a 30 unidades.

Se esperan enfrentamientos de gran nivel, también el comité organizador adelantó que las divisiones en disputa son en Primera, Segunda y Tercera, consolidando al frontenis como una de las disciplinas de raqueta con mayor crecimiento en Panamá.

"El deporte ha crecido mucho en el último año y este certamen nacional será la vitrina para definir a la selección que nos representará internacionalmente en un evento regional que tendrá lugar en Costa Rica", señaló la organización.

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Concepto

El frontenis es una disciplina de raqueta que combina elementos del tenis y el squash, y se practica en una cancha especial conocida como frontón. En este deporte, los jugadores golpean una pelota de goma contra una pared frontal con el objetivo de dificultar la devolución del rival y ganar el punto.

La modalidad puede disputarse de forma individual (uno contra uno) o en parejas, siendo esta última la más común en competencias oficiales. El juego inicia con un saque, en el que la pelota debe impactar primero la pared frontal y caer dentro del área válida. A partir de ese momento, los jugadores intercambian golpes, devolviendo la pelota antes de que esta bote dos veces en el suelo.

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Durante el desarrollo del punto, es obligatorio que la pelota golpee la pared frontal antes de cualquier otra superficie válida. El punto se pierde cuando un jugador no logra devolver la pelota correctamente, permite un doble bote, la envía fuera de los límites o no alcanza la pared frontal.

El sistema de puntuación varía según el torneo, aunque comúnmente los partidos se disputan a un número determinado de puntos, como 15 o 20. Para la práctica del frontenis se utiliza una raqueta similar a la de tenis y una pelota de goma, cuyas características pueden variar dependiendo de la categoría.

Este deporte, ampliamente practicado en países de América Latina y Europa, continúa ganando popularidad por su dinamismo y exigencia física.

Nota de prensa