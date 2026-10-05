Thomas Christiansen cierra gira asiática con victoria y elogia a los jóvenes: “Han levantado la mano”

El técnico de Panamá valoró la actitud del equipo y destacó el rendimiento de los jóvenes durante la gira por Asia.

Panamá/Panamá cerró con un resultado positivo su gira por Asia. La Selección Mayor empató 1-1 ante Ecuador en el partido por el tercer lugar de la Copa Kirin y luego se impuso 7-6 en la tanda de penales, en un encuentro disputado este domingo en Tokio, Japón.

La jornada también dejó el estreno goleador de Josué Vergara con la selección mayor. El atacante adelantó a Panamá al minuto 38, luego de aprovechar un centro y definir en un segundo intento ante el arquero Gonzalo Valle.

El tanto significó el debut de Vergara con la Selección Mayor, aunque su participación terminó antes del inicio del segundo tiempo. El jugador recibió un golpe en la cadera y tuvo que ser sustituido.

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Tras el partido, el técnico Thomas Christiansen explicó la decisión:

“Fue su primer gol, fue su primer partido, buen debut, buena presentación. Le cambiamos al principio del segundo tiempo porque había recibido un golpe en la cadera y le molestaba. Hicimos el cambio, pero contento con él”.

Ecuador consiguió el empate al minuto 57 por medio de Juan Riquelme Angulo, en lo que fue el tercer partido de Marcelo Gallardo al frente del combinado ecuatoriano.

Christiansen destaca el trabajo de los jóvenes

Más allá del tercer lugar conseguido en la Copa Kirin, Christiansen valoró especialmente la oportunidad de observar a nuevos jugadores durante la gira asiática.

Panamá comenzó esta ventana internacional con una derrota 3-0 ante Corea del Sur, antes de empatar 0-0 frente a Japón, encuentro que también terminó con derrota panameña en penales.

Para el entrenador, los tres partidos permitieron evaluar a varios futbolistas que buscan ganarse un espacio dentro del grupo.

“Hemos visto a todos los jugadores que hemos traído en acción. No he podido darle todos los minutos a todos los jugadores nuevos, pero por lo menos han tenido su oportunidad. He convivido con ellos muchos días, los he visto en entrenamientos, cómo se desarrollan, cómo se comunican con el grupo y ha sido muy positivo”.

El técnico también destacó la actitud mostrada por los jugadores y dejó claro que el seguimiento continuará después de esta gira.

“Contento con el resultado pero más aún con la actitud de los jugadores. Los jóvenes que hemos visto en esta gira han estado ahí, han levantado la mano y han hecho una presentación muy digna y hay que hacer todavía ese seguimiento”.

Con el tercer lugar de la Copa Kirin, Panamá pone fin a su gira asiática con nuevas conclusiones para Thomas Christiansen, quien pudo observar de cerca a varios futbolistas jóvenes que ahora buscarán mantenerse en la consideración de cara a los próximos compromisos de la selección.