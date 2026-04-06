Panamá Open 8 2026 de frontenis corona nuevos campeones en una final reñida

Un desenlace emocionante tuvo el torneo internacional que se realizó en la sede de la Sociedad Española de Beneficencia.

Panamá/La dupla estadounidense conformada por Rafael Palenzuela y Carlos Pino resultaron ganadores del certamen continental de Frontenis denominado Panamá Open 8 tras superar sensacionalmente a los canaleros Javier López y Dayron Mateo, campeones defensores de primera categoría en la edición 2025.

La fórmula representativa del Big Five Club con sede en Miami, Florida vencieron a los panameños por ajustado marcador 30 a 26, con variables y alternativas para ambos equipos que fueron dominantes en las rondas clasificatorias. El tercer lugar fue para los valientes bisoños cubanos Norge Andrés Justiz y Johan Martínez.

El deporte de las tres paredes y la raqueta, disputado en las canchas de la Sociedad Española de Beneficencia, también registró definición en la segunda categoría con la victoria de los mexicanos Zhamyr Flores/José Figueroa sobre los panameños Ernesto Alemán/Rolando Ortiz 30 a 21. El pódium fue completado por los aztecas Gabriel Rodríguez/Mario Escamilla.

En duelo entre equipos, los representantes de Estados Unidos, Orlando Alonso/Abel Hernández, resultaron campeones en la tercera categoría al vencer a Sergio Hernández/Haiko Hedman 30 a 26. Escoltados por Carlos Ortega/Arnulfo Suárez y Henry Pozo/Jorge Sauders de Panamá.

La división máster fue conquistada por Henry Pozo y Jorge Sauders tras superar a Alfonso Fong y Pedro Rueda por 30 a 14 en enfrentamiento tricolor. Carlos Ortega/Enrique Sanson se quedaron en la tercera posición.

En la femenina, Wendy Durán y Daniela Darriban de Cuba fueron las ganadoras con resultado favorable en la final ante Mairely Alvares/Saraí Alvares con un contundente 30 a 15. La pareja panameña Marilú González y Karina González complementaron las posiciones finales.

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Concepto

El frontenis es una disciplina de raqueta que combina elementos del tenis y el squash, y se practica en una cancha especial conocida como frontón. En este deporte, los jugadores golpean una pelota de goma contra una pared frontal con el objetivo de dificultar la devolución del rival y ganar el punto.

La modalidad puede disputarse de forma individual (uno contra uno) o en parejas, siendo esta última la más común en competencias oficiales. El juego inicia con un saque, en el que la pelota debe impactar primero la pared frontal y caer dentro del área válida. A partir de ese momento, los jugadores intercambian golpes, devolviendo la pelota antes de que esta bote dos veces en el suelo.

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Durante el desarrollo del punto, es obligatorio que la pelota golpee la pared frontal antes de cualquier otra superficie válida. El punto se pierde cuando un jugador no logra devolver la pelota correctamente, permite un doble bote, la envía fuera de los límites o no alcanza la pared frontal.

El sistema de puntuación varía según el torneo, aunque comúnmente los partidos se disputan a un número determinado de puntos, como 15 o 20. Para la práctica del frontenis se utiliza una raqueta similar a la de tenis y una pelota de goma, cuyas características pueden variar dependiendo de la categoría.

Este deporte, ampliamente practicado en países de América Latina y Europa, continúa ganando popularidad por su dinamismo y exigencia física.

Nota de prensa

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