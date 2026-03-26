Panamá Open 8: torneo internacional de frontenis pone en marcha su edición 2026

El certamen se realiza en las canchas de la Sociedad Española de Beneficencia

Panamá/Con la participación de delegaciones de Estados Unidos, Cuba, Puerto Rico, México, España, Colombia, Argentina y Panamá se llevó a cabo en las canchas de la Sociedad Española de Beneficencia la ceremonia inaugural del Torneo Internacional de Frontenis Panamá Open 8.

Los ocho países invitados buscarán llevarse los máximos galardones en las categorías A, B, C, Máster y Femenino. El sistema del certamen es validar triunfo a la dupla que llegue primero a los 21 puntos, programado a un solo set.

El frontenis es una disciplina que sigue creciendo en Panamá, proveniente de la derivación del juego de pelota vasca y el frontón. Se trata de un juego en donde los participantes deberán golpear la pelota con una raqueta y utilizar su fuerza, velocidad y astucia para mandarla al frontis y que caiga en una zona estratégica en donde su rival no pueda llegar.

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Concepto

El frontenis es una disciplina de raqueta que combina elementos del tenis y el squash, y se practica en una cancha especial conocida como frontón. En este deporte, los jugadores golpean una pelota de goma contra una pared frontal con el objetivo de dificultar la devolución del rival y ganar el punto.

La modalidad puede disputarse de forma individual (uno contra uno) o en parejas, siendo esta última la más común en competencias oficiales. El juego inicia con un saque, en el que la pelota debe impactar primero la pared frontal y caer dentro del área válida. A partir de ese momento, los jugadores intercambian golpes, devolviendo la pelota antes de que esta bote dos veces en el suelo.

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Durante el desarrollo del punto, es obligatorio que la pelota golpee la pared frontal antes de cualquier otra superficie válida. El punto se pierde cuando un jugador no logra devolver la pelota correctamente, permite un doble bote, la envía fuera de los límites o no alcanza la pared frontal.

El sistema de puntuación varía según el torneo, aunque comúnmente los partidos se disputan a un número determinado de puntos, como 15 o 20. Para la práctica del frontenis se utiliza una raqueta similar a la de tenis y una pelota de goma, cuyas características pueden variar dependiendo de la categoría.

Este deporte, ampliamente practicado en países de América Latina y Europa, continúa ganando popularidad por su dinamismo y exigencia física.

Nota de prensa

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