Roland Garros 2026| ¡Sorpresa! Juan Manuel Cerúndolo da el batacazo del torneo al eliminar a Jannik Sinner

El número 56 del mundo deja fuera de la contienda al líder de la clasificación y uno de los considerados entre los favoritos para levantar el trofeo.

Francia/Cataclismo en Roland Garros: el número uno mundial e inmenso favorito al título, Jannik Sinner, se despidió este jueves en segunda ronda al caer con el argentino Juan Manuel Cerúndolo (56º) en un duelo en el que se derrumbó físicamente por el calor.

A punto de cerrar el pase, cuando dominaba 5-1 en el tercer set, el italiano de 24 años sucumbió al calor sofocante en París y se vino repentinamente abajo, para finalmente perder por 6-3, 6-2, 5-7, 1-6 y 1-6.

El número uno del mundo dejó escapar la victoria después de haber controlado el duelo con gran superioridad.

"Nadie es un robot, no tenía energía hoy, es una cosa que puede pasar... Tuve dificultades, me sentía mal, la cabeza me daba vueltas", señaló Sinner en rueda de prensa.

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- "Creo que tuve un poco de suerte" -

El partido tuvo lugar en la pista central Philippe Chatrier, una caldera a más de 30 grados y con un sol resplandeciente.

"Es duro para él. Creo que tuve un poco de suerte. Lo siento por él. Merecía ganar y luego no sé qué le pasó", dijo Cerúndolo, de 24 años, nada más terminar el encuentro.

"Voy a seguir intentando jugar lo mejor posible. Es un torneo que me encanta jugar, la tierra batida es mi mejor superficie", añadió el argentino, hermano pequeño del número 26 mundial, Francisco Cerúndolo, que pocos minutos después logró su pase a tercera ronda al vencer al francés Hugo Gaston.

"Todo el mundo me decía '¡tu hermano está ganando!', yo decía 'pará, por favor, no me digan más nada', estoy sufriendo mi partido... Luego me dijeron que ganó y me dije 'la concha, no puedo perder yo ahora'", señaló el mayor de los Cerúndolo, de 27 años.

"¡Qué gran día para el país!", dijo por su parte el también argentino Francisco Comesaña, 102º del mundo, tras sorprender en cinco sets al italiano Luciano Darderi, decimoséptimo.

Ultrafavorito en ausencia del doble defensor del título, el español Carlos Alcaraz, el italiano llegaba con una increíble racha de invencibilidad en el circuito de 30 victorias consecutivas tras sus títulos en Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid y Roma este año.

No caía tan pronto en un Grand Slam desde Roland Garros 2023.

Derrotado el año pasado en una final épica por Alcaraz, que le levantó tres bolas de partido y le remontó dos sets, Sinner no aprovechó la baja del español conquistar el único título de Grand Slam que falta en su palmarés.

Imagen de su desplome, en el tercer set, después de haber perdido 15 puntos seguidos ante el argentino, Sinner se sentó sobre los paneles publicitarios laterales para recuperar el ánimo con 4-5, 0-40, tras más de dos horas de juego.

- ¿Calambres o deshidratación? -

La árbitra bajó a interesarse por su estado y el italiano le respondió que no sabía si se trataba de "una deshidratación" o de otra cosa, mientras se apoyaba en la raqueta como si fuera un bastón y solicitaba un parón para atención médica.

Nada volvió a ir en la buena dirección para el número uno mundial, que perdió esa manga antes de anotar apenas un juego en el siguiente y otro en el quinto y decisivo.

Una agonía retransmitida en directo, con el mejor jugador del mundo encadenando errores flagrantes, apoyado penosamente en su raqueta y en cada cambio de lado poniéndose una bolsa de hielo en el cuello o vaciándose una botella de agua en la cabeza, con la mirada perdida.

No fue la única eliminación destacada del día en París: el estadounidense Ben Shelton, quinto del mundo, cayó ante el belga Raphaël Collignon (62º).

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- Sabalenka y Gauff cumplen -

Avisada después del colapso de Sinner y de la eliminación el miércoles de la número dos, Elena Rybakina, la bielorrusa Aryna Sabalenka batió a la francesa Elsa Jacquemot (67ª) por 7-5 y 6-2.

La número uno del mundo solo sufrió en el primer set.

Casi a la vez terminó su partido la estadounidense Coco Gauff, cuarta del mundo y defensora del título en París, logró una victoria tranquila, por 6-3 y 6-2, ante la egipcia Mayar Sherif (129ª).

Pero la sombra de lo ocurrido con Sinner lo invadía todo.

"Verle sufrir así ha sido duro. Es triste, pero estoy casi segura de que va a regresar todavía con más fuerza", confió Sabalenka en su conferencia de prensa.