Mundial 2026| Irán espera obtener visas de "entradas múltiples" a Estados Unidos durante el torneo

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Irán/Irán confía en que la FIFA ayude para obtener visados "de entradas múltiples" a Estados Unidos y que los jugadores de su selección, que tendrán su campo base en México, puedan disputar el Mundial, anunció este jueves el presidente de la Federación Iraní Mehdi Taj.

"La FIFA debería garantizar la expedición de un visado de entradas múltiples para que los jugadores puedan entrar en Estados Unidos y regresar a México", declaró Taj en un vídeo difundido por los medios locales.

La selección de Irán, que inicialmente debía tener su campo base en Tucson, Arizona, durante el Mundial 2026 (11 de junio - 19 de julio), anunció el sábado que había obtenido el visto bueno de la FIFA para establecer su campamento base en Tijuana, ciudad mexicana fronteriza con California.

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Los iraníes deben disputar sus tres partidos de la fase de grupos en Estados Unidos: en Los Ángeles el 15 de junio contra Nueva Zelanda, luego frente a Bélgica el 21 de junio, antes de un encuentro contra Egipto el 26 de junio en Seattle.

Taj afirmó además que no estaba "al tanto de la situación de Sardar Azmoun", el delantero estrella de la selección nacional, ausente de la lista anunciada por el seleccionador.

Autor de 57 goles con Irán y con paso, entre otros, por el Bayer Leverkusen y la AS Roma, Azmoun expresó su apoyo a los manifestantes en Irán en diciembre.

El lunes, un vicepresidente iraní pidió el regreso de Sardar Azmoun a la selección, mientras que algunos medios deportivos evocaron una posible incorporación a la plantilla antes de la fecha límite de validación de las listas para el Mundial.

El jugador había sido criticado por medios estatales iraníes, algunos de los cuales lo acusaron de "traición", tras la publicación en marzo de una foto en la que se le veía junto al emir de Dubái, ciudad en la que juega y reside actualmente, en un contexto de tensas relaciones entre Teherán y Abu Dabi debido a la guerra en Oriente Medio.

Recientemente el jugador escribió en Instagram que en el pasado había rechazado "una oferta financiera muy importante de otro país" antes de su primera convocatoria, describiéndose como "un hijo de Irán" deseoso de representar a su país.

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