Mundial 2026 | Messi lidera a una Argentina sin Mastantuono; la Albiceleste defenderá el título en Norteamérica

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Buenos Aires, Argentina/Lionel Messi encabeza la nómina de Argentina para el Mundial de Norteamérica 2026, según la lista de 26 convocados revelada este jueves por el seleccionador Lionel Scaloni en la que sobresale la ausencia del jugador del Real Madrid Franco Mastantuono

El astro del Inter Miami podrá romper el récord de jugador con más participaciones en una Copa del Mundo, con seis, una cifra que también pueden igualar el atacante portugués Cristiano Ronaldo y el portero mexicano Guillermo Ochoa.

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Messi, que cumplirá 39 años en el meridiano del torneo, encendió las alarmas de la Albiceleste al lesionarse el domingo en el último partido del Inter Miami antes del parón de la MLS con miras a la máxima cita del fútbol, que se jugará desde el 11 de junio.

El club de Florida informó el lunes que el Diez sufría una "fatiga muscular" en la pierna izquierda y que su regreso a la actividad deportiva estaba sujeto a su evolución.

Scaloni, sin embargo, calmó las aguas en una entrevista con el canal DSports publicada el martes al asegurar que las noticias sobre la situación de su capitán no eran "tan malas".

Con Messi en la lista, el seleccionador sorprendió al dejar al margen a Mastantuono, de 18 años, considerado una de las mayores promesas del balompié argentino.

La Albiceleste, ubicada en el Grupo J, comenzará la defensa del título ganado en Catar 2022 ante Argelia el 16 de junio en Kansas City. La zona la completan Austria y Jordania.

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Lista de 26 convocados:

Arqueros: Emiliano "Dibu" Martínez (Aston Villa, ENG), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella, FRA), Juan Musso (Atlético de Madrid, ESP).

Defensores: Gonzalo Montiel (River Plate), Nahuel Molina (Atlético de Madrid, ESP), Lisandro Martínez (Manchester United, ENG), Nicolás Otamendi (SL Benfica, POR), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella, FRA), Cristian Romero (Tottenham Hotspur, ENG), Facundo Medina (Olympique de Marsella, FRA), Nicolás Tagliafico (Lyon, FRA).

Mediocampistas: Leandro Paredes (Boca Juniors), Rodrigo de Paul (Inter de Miami, MLS), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen, GER), Enzo Fernández (Chelsea, ENG), Alexis Mac Allister (Liverpool, ENG), Giovani Lo Celso (Real Betis, ESP), Valentín Barco (Estrasburgo, FRA).

Delanteros: Lionel Messi (Inter Miami, MLS), Nicolás Paz (Como, ITA), Thiago Almada, Nicolás González, Julián Álvarez, Giuliano Simeone (Atlético de Madrid, ESP), Lautaro Martínez (Inter de Milán, ITA), José Manuel López (Palmeiras, BRA).

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