Mundial 2026 | Confirman baja de Neymar para el partido amistoso Brasil vs Panamá

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:00 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

La selección de Brasil realizó este jueves su primera práctica abierta en Teresópolis bajo la dirección del entrenador Carlo Ancelotti, en medio de la preparación para la Copa Mundial 2026 y a pocos días del amistoso frente a Panamá. La gran ausencia en el entrenamiento fue Neymar, quien continúa recuperándose de una lesión muscular.

El cuerpo médico de la selección de Brasil encabezada por Rodrigo Lasmar confirmó que el atacante sufrió una lesión de grado 2 en la pantorrilla, situación que lo mantendrá alejado de las canchas entre dos y tres semanas. Debido a esto, el jugador se perderá los amistosos previos al Mundial 2026 y su presencia en el debut del torneo todavía permanece en duda.

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Mientras tanto, Carlo Ancelotti aprovechó la sesión para ajustar aspectos tácticos y observar variantes en el funcionamiento del equipo, en busca de llegar en óptimas condiciones a la cita mundialista.

Las selecciones de Brasil y Panamá se enfrentarán este domingo 31 de mayo en el histórico estadio Maracaná, en un compromiso que servirá como una prueba importante para ambos seleccionados de cara al inicio del Mundial 2026. El encuentro permitirá evaluar el estado táctico y futbolístico tanto del conjunto sudamericano como del equipo dirigido por Thomas Christiansen.

Casemiro se refirió a la situación de Neymar: “Claro que a ningún jugador le gusta estar lesionado, pero ojalá que Neymar y todos los jugadores estén sanos para jugar los partidos, porque sabemos que necesitamos a todos los jugadores, todos aquí son importantes”, sustuvo el ex del Real Madrid.

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