Guatemala niega haber pactado con EEUU ataques conjuntos contra el narcotráfico

Según el desmentido, el ministro de Defensa, Henry Sáenz , solicitó por escrito a Hegseth "cooperación estadounidense en operaciones lideradas por las fuerzas de seguridad guatemaltecas contra organizaciones del narcotráfico, como parte de una estrategia puesta en marcha desde 2024".

Ciudad de Guatemala, Guatemala/El gobierno de Guatemala negó el jueves que haya acordado llevar a cabo ataques conjuntos con el ejército de Estados Unidos en su territorio contra organizaciones del narcotráfico, como aseguró The New York Times.

El diario estadounidense publicó el jueves que el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, aceptó tanto ataques aéreos como otras acciones militares en una llamada con el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, citando a dos personas familiarizadas con las conversaciones.

"No existe ningún acuerdo que autorice operaciones militares extranjeras por ningún país en territorio nacional", aseguró el gobierno de Guatemala en un comunicado.

Según el desmentido, el ministro de Defensa, Henry Sáenz, solicitó por escrito a Hegseth "cooperación estadounidense en operaciones lideradas por las fuerzas de seguridad guatemaltecas contra organizaciones del narcotráfico, como parte de una estrategia puesta en marcha desde 2024".

Asimismo, el presidente Arévalo y sus ministros de Defensa y Relaciones Exteriores sostuvieron una "conversación telefónica" con Hegseth "confirmando los términos de la cooperación que ampara la solicitud", añadió el texto.

El comunicado del gobierno no precisa las fechas de la solicitud ni del diálogo telefónico.

Según The New York Times, las operaciones conjuntas podrían comenzar el próximo mes, pero no está claro qué otras actividades militares podrían incluirse en el acuerdo.