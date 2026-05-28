Mundial 2026: Brasil, con los Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli y Marquinhos, sigue de cerca la final de la Champions

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París, Francia/Con los Gabriel Magalhães y Gabriel Martinelli por el Arsenal, y el capitán del PSG Marquinhos, Brasil estará pendiente de la final de la Champions el sábado (16h00 GMT) en Budapest, dos semanas antes del debut de la Canarinha ante Marruecos en la Copa del Mundo 2026.

El delantero "Gunner" Gabriel Jesus y el central del PSG Lucas Beraldo, completan el elenco de brasileños que se verán sobre el césped del Puskas Arena de la capital húngara el sábado.

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El DT de Brasil Carlo Ancelotti estará muy pendiente de las evoluciones del previsible eje central titular de la "Auriverde" en la cita de Estados Unidos, México y Canadá.

Porque si la retaguardia de otro combinado sudamericano como Ecuador estará representada en la final por el "parisino" Willian Pacho y por el londinense Piero Hincapié, la tetratampeona del mundo Brasil contará con los dos jugadores que presumiblemente conformarán el centro titular de su línea defensiva; Marquinhos y Gabriel Magalhães.

El central Gunner se ha erigido en uno de los grandes artífices del primer título en la Premier del Arsenal desde 2004 y de su primera final en Champions League desde 2006.

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Cerrojo defensivo -

El conjunto dirigido por Mikel Arteta se sustenta en una estructura sólida a prueba de huracanes y en la disciplina táctica, además de un sistema defensivo basado en impedir sobre todo los remates a puertas de los rivales. El jugador paulista de 28 años se adapta a la perfección a las necesidades de su entrenador vasco.

Además, es una baza para el Arsenal en las jugadas a pelota parada, la especialidad del equipo, con cuatro goles esta temporada entre todas las competiciones.

Gabriel, formado en el Avaí de Florianópolis antes de foguearse en Francia, en el Lille y el Troyes, y de dar el salto al Arsenal en 2020, suma once partidos en esta Champions, en la que su equipo sólo ha encajado seis goles en 14 partidos.

Y en la liga inglesa, el Arsenal dejó su arco a cero en 19 partidos, siendo el equipo menos goleado de la competición.

Esa Premier fue el primer gran título en la carrera de Gabriel en clubes, más allá de la liga y la Copa de Croacia con el Dinamo de Zagreb.

Mucho más extenso es el palmarés de Marquinhos (32 años); 11 Ligue 1, 8 Copas de Francia y 10 Supercopas de Francia.

Marquinhos, nacido en Sao Paulo como Gabriel, es una leyenda del PSG. Ningún otro futbolista ha jugado más partidos con la camiseta parisina (522) y está a un partido de levantar como capitán su segunda Orejona consecutiva.

"La segunda aún más duro" -

"Una vez ya es difícil, una segunda seguida es aún más duro", estima el jugador que lleva 13 cursos en el PSG y que ha visto pasar a varios entrenadores por el banquillo del Parque de los Príncipes sin alcanzar el gran objetivo europeo.

Para poder estar en Budapest, Marquinhos exhibió pundonor y resistencia contra el Liverpool en Anfield (2-0) y en la vuelta ante el Bayern Múnich en el Allianz Arena (1-1), luego de haber sufrido en la ida frente a Luis Díaz y Michael Olise (5-4).

Presionado por la llegada el pasado verano boreal de un rival por el puesto, Ilya Zabarnyi, el brasileño no bajó los brazos y ha conservado su rol de líder.

"Es un capitán, el líder del vestuario. Cuando no está en el equipo no sé quién va a hablar, quién va a motivar al equipo", decía su entrenador Luis Enrique en febrero.

En Budapest tendrá enfrente a su compañero en la Seleçao Gabriel Martinelli, brillante en Champions, a menudo como revulsivo, con seis goles (todos ellos en primera fase) y dos asistencias en 13 partidos, siendo junto al arquero David Raya el jugador del Arsenal con más presencias en Champions este curso.

Sea el título para PSG o Arsenal, Brasil contará con al menos un campeón de Europa en el Mundial.