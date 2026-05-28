Béisbol U18| Panamá anuncia manager y selección para Premundial 2026 en República Dominicana

El conjunto U18 participará en el próximo Campeonato Nacional de Béisbol U23 como parte de su preparación previa al certamen internacional.

Panamá/El experimentado timonel Rodrigo Merón será el manager de la Selección Nacional de Panamá U18 que jugará el Premundial de la categoría, programado para ser albergado en la República Dominicana, informa la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis).

La noticia fue confirmada en la mañana de este jueves y en el cuerpo técnico fueron incluidos el coach de lanzadores Sebastián Arroyo, los asistentes Jony Lasso, Isaias Velasquez, Mauris Loupadiere y el trainner Willy Serrano.

Fedebeis también hace el anuncio de un listado de 40 peloteros que serán evaluados en una convocatoria, con miras al Campeonato Nacional U23.

Lanzadores: Manuel Bustavino, Yeremi De León, César Berrío, Andrés Vergara, Roderick Rodríguez, Cristian González, Ayron García, Joiser González, Luis Navarro, Abdiel Castillo, Abel Rodríguez, Joseph Delgado, Jaffet Flores, Johan Camarena, Eddie Miller, David Rodríguez, Jhair Díaz, Ulises Herrera y Daniel Brown.

Manuel Bustavino, Yeremi De León, César Berrío, Andrés Vergara, Roderick Rodríguez, Cristian González, Ayron García, Joiser González, Luis Navarro, Abdiel Castillo, Abel Rodríguez, Joseph Delgado, Jaffet Flores, Johan Camarena, Eddie Miller, David Rodríguez, Jhair Díaz, Ulises Herrera y Daniel Brown. Receptores: Abdiel Hernández, Nestor Ramos, Omar Osorio, Miguel Gallardo, Luis Aranda y Melquis López.

Abdiel Hernández, Nestor Ramos, Omar Osorio, Miguel Gallardo, Luis Aranda y Melquis López. Cuadro Interior: Cristian Rodríguez, Mildre Nieto, David Murillo, Caleb Rivera, Jesús Arosemena, José Palomino, Eduardo Canto, Jaime Escudero y Lucas López.

Cristian Rodríguez, Mildre Nieto, David Murillo, Caleb Rivera, Jesús Arosemena, José Palomino, Eduardo Canto, Jaime Escudero y Lucas López. Jardineros: Johan Vigil, Danel Long, Jonathan Ramos, Hilder Miranda, Edward Delgado y Joans Montenegro.

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Reseña

Los premundiales de béisbol U18 en América son torneos organizados por la WBSC Américas, y funcionan como clasificatorios para la Copa Mundial de Béisbol U18. Son considerados uno de los eventos juveniles más importantes del continente porque reúnen a las principales potencias del béisbol americano: Estados Unidos, Cuba, Panamá, Venezuela, Puerto Rico, México, República Dominicana, entre otros.

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Torneo anterior

El torneo más reciente importante se celebró en Panamá entre el 2 y el 11 de agosto de 2024. Participaron 13 países.

Las sedes principales fueron:

Estadio Nacional Rod Carew

Estadio Juan Demóstenes Arosemena

Estadio Justino Salinas

Resultado final 2024

Campeón: Estados Unidos

Estados Unidos Subcampeón: Panamá

La final se disputó el 11 de agosto de ese año en el estadio Rod Carew. Los estadounidenses salieron airosos por marcador de 4 carreras a 2.

Información de Fedebeis

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