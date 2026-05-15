Béisbol U12 2026| Conoce a los peloteros sobresalientes del campeonato nacional

Con la jornada decisiva a la vuelta de la esquina, la Fedebeis reveló el denonimado 'Cuadro de Honor' del certamen.

Panamá/ La Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) reveló el Cuadro de Honor del Campeonato Nacional U12, 2026, donde resalta el metropolitano Carlos Pérez como el Jugador Más Valioso del certamen.

En la Ronda Regular, Carlos Pérez jugó los cinco partidos con el equipo de Panamá Metro, tuvo 15 veces al plato, 10 imparables, 8 sencillos y 2 dobles, remolcó 6 carreras, anotó 7, recibió 4 boletos, no se ponchó y se robó una almohadilla. Además Carlos Pérez tuvo un juego salvado como lanzador.

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Fedebeis anunció además que el ganador al Lanzador del Año fue el lanzador zurdo chiricano Asiel Pitti que tuvo marca de 2 ganados sin perdidos, trabajó 11.0 entradas, enfrentó a 42 bateadores, hizo 131 lanzamientos, efectividad de 1.09, le anotaron 3 carreras, 2 limpias, boleó a 5 y ponchó a 3.

El premio al Manager del Año recayó sobre el novato Noel Suárez que estuvo al frente de los Potros de Panamá Este, equipo que coquetea con avanzar a la serie semifinal e hizo un gran trabajo en Ronda Regular.

El certamen termina el sábado 16 de mayo con la disputa del partido final, entre los equipos de Los Santos y Panamá Oeste y el juego por el tercer lugar, entre Panamá Metro y Chiriquí.

Este es el resto de los campeones defensivos y ofensivos:

Campeón Bate: Diego Bartoli de Metro con .800 de promedio.

Diego Bartoli de Metro con .800 de promedio. Campeón Empujador: Nelson Robledo de Metro con 8.

Nelson Robledo de Metro con 8. Bases Robadas: Javier Kennedy de P. Este con 8.

Javier Kennedy de P. Este con 8. Efectividad: Diego Camaño de Metro con 0.00

Diego Camaño de Metro con 0.00 Ponches propinados: Víctor Rodríguez de Coclé con 15.

Víctor Rodríguez de Coclé con 15. Ganados y perdidos: Asiel Pitti de Chiriquí con 2-0.

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Campeones defensivos

Receptor: Noah Campos (PM): 1.000

Noah Campos (PM): 1.000 Primera Base: Elvis Figueroa (DA): 1.000

Elvis Figueroa (DA): 1.000 Segunda Base: Ángel Miranda (OCC): 1.000

Ángel Miranda (OCC): 1.000 Tercera Base: Javier Kennedy (PE): 1.000

Javier Kennedy (PE): 1.000 Campo Corto: Bryant Quinter: (CH): 1.000

Bryant Quinter: (CH): 1.000 Jardín Izquierdo: Domenick Saavedra: (CH): 1.000

Domenick Saavedra: (CH): 1.000 Jardín Central: Noah Araúz: (CH): 1.000

Noah Araúz: (CH): 1.000 Jardín Derecho: Carlos Pérez: (PM): 1.000

Información de Fedebeis