Béisbol U12| Panamá da primer paso al Premundial de la categoría al revelar su preselección

Dos días después de finalizado el campeonato nacional, la Fedebeis da a conocer la lista de jugadores que tratarán de hacer el equipo para el torneo regional.

Panamá/ La Federación Panameña de Béisbol en uso de sus facultades revela el listado de 40 peloteros que estarán formando parte de la Preselección Nacional U12, que estará compitiendo en el Premundial U12, a jugarse en fecha y sede aún por anunciarse.

Tras la coronación de Panamá Oeste el pasado sábado, se bajó el telón del certamen 2026 y se procedió con el listado del preseleccionado, cuyo cuerpo técnico también será anunciado posteriormente.

Lanzadores: Jafdell Martínez, Neymar Grenald, Asiel Pitti, Kendrick Salinas, Víctor Rodríguez, Leonel Alveo, Javier Ibarguen, Dioscaro Rivera, Neymar Aizprua, Saúl González, Cristian Cedeño, Eynar De León, Jared Carrera, Axel Valdés, Diego Camaño, Luis Urriola y Carlos Ávila.

Jafdell Martínez, Neymar Grenald, Asiel Pitti, Kendrick Salinas, Víctor Rodríguez, Leonel Alveo, Javier Ibarguen, Dioscaro Rivera, Neymar Aizprua, Saúl González, Cristian Cedeño, Eynar De León, Jared Carrera, Axel Valdés, Diego Camaño, Luis Urriola y Carlos Ávila. Receptores: Josué Ramos, Aaron Rivera, Armando Stanziola y Gerald De La Cruz.

Josué Ramos, Aaron Rivera, Armando Stanziola y Gerald De La Cruz. Cuadro Interior: Edgar Batista, Nelson Robledo, Misael Rangel, Dylan Cruz, Abdel Gibss, Hansley Atencio, Javier Kennedy y Thiago Robles.

Edgar Batista, Nelson Robledo, Misael Rangel, Dylan Cruz, Abdel Gibss, Hansley Atencio, Javier Kennedy y Thiago Robles. Jardineros: Eithan Tello, Jayden Calderon, Carlos Pérez, Thiago Serracín, Diego Bartolí, Félix García, Alams Rodríguez, Alexander García.

Eithan Tello, Jayden Calderon, Carlos Pérez, Thiago Serracín, Diego Bartolí, Félix García, Alams Rodríguez, Alexander García. Utility: Elvis Ojo, Miguel Samaniego y Ángel Miranda.

Te puede interesar: Béisbol U12 final resultado | Panamá Oeste se quedó con el campeonato nacional en una final memorable

Concepto

El Premundial de Béisbol U12 es un certamen organizado bajo la estructura de la WBSC Americas, este campeonato reúne a selecciones nacionales conformadas por peloteros menores de 12 años. Aunque la edad de los participantes es corta, el nivel competitivo suele ser alto y el ambiente recuerda a las grandes citas internacionales del béisbol profesional.

El torneo funciona como fase clasificatoria para la WBSC U-12 Baseball World Cup, considerada la máxima competencia mundial de esta categoría. En otras palabras, el Premundial define qué países del continente americano obtendrán los cupos para disputar el campeonato del mundo frente a potencias de Asia, Europa y Oceanía.

Pero el objetivo del certamen va mucho más allá de ganar partidos. El Premundial U12 busca impulsar el desarrollo temprano del béisbol, fortalecer las academias nacionales y ofrecer experiencia internacional a jugadores que apenas comienzan su formación deportiva. Para muchos niños, representa el primer viaje internacional de sus vidas y el primer contacto con la presión competitiva de vestir el uniforme nacional.

Te puede interesar: Béisbol U12 2026| Conoce a los peloteros sobresalientes del campeonato nacional

Además, el campeonato sirve como vitrina para detectar talentos. Técnicos, federaciones y organizaciones deportivas observan con atención a jugadores que, años más tarde, podrían convertirse en figuras del béisbol profesional. No son pocos los peloteros que iniciaron su recorrido internacional en torneos infantiles antes de llegar a ligas mayores o representar a sus países en categorías superiores.

En cada edición, el evento también promueve valores como la disciplina, el trabajo en equipo y la convivencia entre naciones. Más allá de los resultados, las imágenes más recordadas suelen ser las de niños intercambiando banderines, celebrando juntos o aprendiendo que el deporte también puede unir culturas.

Así, el Premundial de Béisbol U12 se convierte en mucho más que un torneo juvenil: es una plataforma de formación, competencia y proyección internacional para las futuras generaciones del béisbol americano.

Información de Fedebeis

Te puede interesar: Mundial 2026: El SoFi Stadium se somete a un lavado de cara con retirada de asientos e instalación de césped natural