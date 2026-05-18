Lotería Fiscal: Mañana inician los sorteos regionales; mire aquí las fechas y horarios

La primera corresponde a Panamá y tendrá su evento mañana en Los Andes Mall. Posteriormente, el jueves 21 de mayo, será el turno de Panamá Oeste, Colón y Darién, con el sorteo programado en Westland Premium Outlets.

Lotería Fiscal regional se jugará a partir del 19 de mayo / TVN Noticias
Rigoberto Rodríguez - Practicante
18 de mayo 2026 - 18:23

Panamaá/La primera jornada de los sorteos de Lotería Fiscal regional se realizará mañana martes 19 de mayo en Los Andes Mall, desde la 1:00 de la tarde, dando inicio a un programa que recorrerá distintas provincias del país y que repartirá miles de dólares en premios entre ciudadanos que registraron sus facturas fiscales.

La iniciativa busca incentivar el uso de la factura fiscal en las compras diarias y reforzar la cultura tributaria a través de sorteos regionales. En cada jornada se entregarán 25 premios: cinco ganadores de $10 mil, diez de $5 mil y otros diez de $1,000.

En total, cada región tendrá una bolsa de $110 mil en premios.

El calendario de sorteos quedó organizado por regiones. La primera corresponde a Panamá y tendrá su evento mañana en Los Andes Mall. Posteriormente, el jueves 21 de mayo, será el turno de Panamá Oeste, Colón y Darién, con el sorteo programado en Westland Premium Outlets.

La tercera jornada se celebrará el martes 26 de mayo en Federal Mall, donde participarán contribuyentes de Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas. Finalmente, el jueves 28 de mayo, se realizará el último sorteo regional en Mall Paseo Central, correspondiente a Herrera, Los Santos y Coclé.

Las autoridades recordaron que la participación se basa en el registro de facturas fiscales, mecanismo con el que buscan promover que los consumidores soliciten comprobantes legales en cada compra.

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