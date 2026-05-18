Panamá y Singapur fortalecen relaciones bilaterales y cooperación económica

Durante el encuentro, Vivian Balakrishnan extendió una invitación oficial al presidente Mulino para realizar una visita a Singapur.

Ciudad de Panamá/Con el objetivo de fortalecer las relaciones bilaterales y explorar nuevas oportunidades de cooperación económica, el ministro de Relaciones Exteriores de Singapur, Vivian Balakrishnan, sostuvo este lunes una reunión oficial en el Palacio Bolívar con el canciller panameño, Javier Martínez-Acha Vásquez.

El encuentro de alto nivel contó además con la participación del ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, con quien se abordaron temas relacionados con el comercio bilateral y la revisión del Tratado de Libre Comercio vigente entre ambas naciones desde el año 2006.

Como parte de la agenda oficial, Balakrishnan también sostuvo una reunión con el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, para dialogar sobre intercambio de buenas prácticas y posibles proyectos de inversión.

Durante la reunión entre ambos cancilleres, se destacó la importancia del Canal de Panamá para el comercio internacional, reafirmando el compromiso de ambas naciones de preservar la vía interoceánica como una ruta neutral, eficiente y segura.

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Asimismo, se abordó la conmemoración del bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, considerado un hecho histórico que resalta la vocación integradora del país.

Las autoridades acordaron además trabajar conjuntamente en el fortalecimiento de la cooperación bilateral en áreas como inversión, intercambio de conocimientos, desarrollo profesional y programas de becas para ciudadanos de ambos países.

Posteriormente, el canciller singapurense fue recibido en el Palacio de las Garzas por el presidente José Raúl Mulino, con quien conversó sobre el fortalecimiento de la cooperación entre Panamá y Singapur, así como sobre la importancia de la libre navegación y el respeto al Estado de Derecho como principios universales.

Durante el encuentro, Balakrishnan extendió una invitación oficial al presidente Mulino para realizar una visita a Singapur.

La agenda del canciller singapurense concluirá con un recorrido técnico por las esclusas de Esclusas de Cocolí, donde la delegación conocerá detalles sobre la operación del Canal ampliado. Posteriormente, visitará la terminal internacional de PSA Panamá International Terminal, ubicada en el puerto de Rodman y en la que el gobierno de Singapur mantiene participación.

Balakrishnan culminará este lunes su visita oficial a Panamá para luego continuar su gira regional en Surinam.