Alex Saab comparece ante tribunal de EEUU por caso de lavado de dinero tras ser deportado desde Venezuela

Su situación cambió tras la caída de Maduro, quien, según la información difundida, fue removido del poder durante una operación militar estadounidense ocurrida en enero.

El empresario colombiano Alex Saab, señalado por Estados Unidos como presunto testaferro del depuesto mandatario venezolano Nicolás Maduro, compareció este lunes ante un tribunal federal en Miami por cargos relacionados con lavado de dinero, apenas dos días después de ser deportado desde Venezuela.

La Fiscalía del Distrito Sur de Florida lo acusa de participar en una presunta red internacional de blanqueo de capitales y corrupción, vinculada al programa gubernamental de distribución de alimentos para población vulnerable en Venezuela.

Saab, de 55 años, ya había estado detenido en Estados Unidos en 2021 por delitos similares. Sin embargo, fue liberado en 2023 tras negociaciones impulsadas por el gobierno de Maduro y posteriormente fue incorporado como ministro de Industria.

Su situación cambió tras la caída de Maduro, quien, según la información difundida, fue removido del poder durante una operación militar estadounidense ocurrida en enero.

La administración encabezada por Delcy Rodríguez destituyó a Saab en febrero y, desde entonces, comenzaron versiones sobre su posible arresto.

Las autoridades venezolanas confirmaron el sábado su deportación hacia Estados Unidos.

Acusaciones por el programa CLAP

De acuerdo con la acusación, Saab habría participado desde octubre de 2015 en una presunta conspiración para sobornar funcionarios venezolanos y obtener contratos vinculados al programa CLAP, mecanismo creado para importar y distribuir alimentos subsidiados.

La Fiscalía sostiene que, en lugar de cumplir con los contratos, los implicados utilizaron empresas fantasma y documentación falsa para desviar cientos de millones de dólares destinados a la compra de alimentos.

Parte de esos fondos, según la investigación, habría sido ocultada mediante transferencias realizadas a través de cuentas bancarias en Estados Unidos.

Además, las autoridades estadounidenses sostienen que las sanciones aplicadas al petróleo venezolano dificultaron los pagos del programa, situación que habría llevado a Saab y a sus presuntos colaboradores a obtener acceso irregular a cargamentos de crudo de PDVSA para comercializarlos.

De aliado del chavismo a investigado

Saab fortaleció sus vínculos con el gobierno venezolano durante los últimos años de mandato de Hugo Chávez.

Posteriormente participó en proyectos vinculados al sector petrolero y desarrolló una amplia red de importaciones para el gobierno de Maduro.

Tras su arresto en Cabo Verde en 2020, fue extraditado a Estados Unidos en octubre de 2021.

En ese momento, Caracas calificó el proceso como un “secuestro” y defendió públicamente al empresario, presentándolo como una figura clave para sostener el suministro de alimentos durante las sanciones internacionales.

Luego de recuperar su libertad en 2023, Saab ocupó el Ministerio de Industria y dirigió un centro de inversiones orientado a atraer capital extranjero.

Autoridades venezolanas justifican la deportación

La presidenta interina Delcy Rodríguez indicó este lunes que la deportación respondió a “intereses nacionales” de Venezuela.

Por su parte, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, aseguró que Saab utilizaba un documento de identidad venezolano presuntamente falso emitido en 2004.

“Que la justicia se encargue. Nosotros hicimos lo que nos corresponde aquí”, declaró.