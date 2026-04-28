Panamá e Israel dialogan sobre seguridad regional en medio de tensiones en Medio Oriente

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá informó que el canciller Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez sostuvo una conversación telefónica con su homólogo del Estado de Israel, Gideon Sa’ar, en medio de un contexto internacional marcado por tensiones en el Medio Oriente.

De acuerdo con el comunicado oficial, durante el diálogo Panamá expresó su solidaridad con el pueblo israelí y manifestó su preocupación por la seguridad regional. Asimismo, reiteró su compromiso con la paz, el respeto al derecho internacional y la búsqueda de soluciones pacíficas en el marco de la Organización de las Naciones Unidas.

El canciller Martínez-Acha también reafirmó la importancia de la neutralidad del canal de Panamá como pilar del comercio global, destacando el rol estratégico del país como hub logístico internacional. En ese sentido, subrayó la necesidad de preservar la estabilidad en rutas clave para el tránsito marítimo y energético.

Ambas partes coincidieron en la importancia de fortalecer la relación bilateral y dar continuidad a la cooperación técnica, especialmente en áreas como la gestión de recursos hídricos y la agricultura.

Panamá, según el pronunciamiento, reiteró además su vocación de diálogo, su apego al multilateralismo y su compromiso con la estabilidad y la seguridad internacionales. El comunicado está fechado el 28 de abril de 2026.