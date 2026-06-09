Mundial 2026| FIFA estableció estas medidas a los fanáticos para la cita orbital

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX| Sintoniza el partido inaugural México vs Sudáfrica, el jueves 11 de junio a las 2:00 p.m., por TVMAX, TVN Pass y TVN Radio 96.5 FM.

Panamá/Con el objetivo de garantizar la seguridad y la sana convivencia de los aficionados, la FIFA ha establecido un riguroso código de conducta y una extensa lista de objetos prohibidos para la Copa del Mundo, cuyo pitazo inicial se dará este jueves 11 de junio en el Estadio Azteca.

Las medidas, que ya entran en vigor para la fase inicial del torneo, se aplicarán de forma estricta a todos los asistentes que ingresen a los recintos mundialistas.

Restricciones de acceso: Lo que no puede llevar al estadio

Para evitar contratiempos en los filtros de seguridad, el comité organizador detalló los artículos que quedarán retenidos en las puertas de acceso:

Líquidos y recipientes: Queda prohibido el ingreso de botellas, termos, frascos, vasos y latas, así como cualquier líquido que supere los 100 mililitros.

Queda prohibido el ingreso de botellas, termos, frascos, vasos y latas, así como cualquier líquido que supere los 100 mililitros. Bolsas y equipaje: No se permitirá el acceso con mochilas o maletines grandes. Toda bolsa permitida deberá cumplir estrictamente con la “política de bolsas transparentes” de la FIFA.

No se permitirá el acceso con mochilas o maletines grandes. Toda bolsa permitida deberá cumplir estrictamente con la de la FIFA. Alimentos: El ingreso de comida está vetado, salvo aquellos casos que cuenten con una estricta indicación médica debidamente certificada.

Te puede interesar: Mundial 2026: Pedri y Ferran Torres lideran la victoria de España en su prueba definitiva previa al torneo

Adiós a las 'vuvuzelas' y la tecnología no autorizada

La FIFA busca proteger la concentración de los jugadores y la transmisión del espectáculo. Por ello, la lista veta los instrumentos sonoros molestos como vuvuzelas, silbatos, bocinas de aire y megáfonos, además de los punteros láser.

En el ámbito tecnológico y mediático, los aficionados no podrán ingresar con:

Cámaras profesionales y flashes externos.

Trípodes y palos de selfie.

Drones.

Asimismo, se prohibirán banderas, pancartas o carteles de gran tamaño que contengan mensajes de carácter político, comercial u ofensivo.

Seguridad extrema: Armas, pirotecnia y anonimato

Como era de esperarse, la FIFA mantiene tolerancia cero con los objetos peligrosos. Está totalmente prohibido el acceso con armas punzocortantes, explosivos, bengalas, encendedores, fósforos y aerosoles.

Por motivos de seguridad e identificación, tampoco se permitirá el uso de cascos, disfraces o máscaras que oculten la identidad de los asistentes. De igual forma, el acceso con animales está restringido, con la única excepción de los perros de asistencia para personas con discapacidad.

Comportamiento en las tribunas: El código de conducta también sancionará actos que atenten contra el pudor, como quitarse prendas de vestir para mostrar partes del cuerpo. Además, los estadios serán espacios libres de humo, por lo que está prohibido fumar y el uso de vapeadores electrónicos.

El máximo organismo del fútbol reiteró que este reglamento se aplicará sin excepciones en cada uno de los partidos del torneo para salvaguardar la integridad de la fanaticada global.

Información de Luis Alberto Jiménez (TVN Noticias)