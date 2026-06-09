Mundial 2026: Pedri y Ferran Torres lideran la victoria de España en su prueba definitiva previa al torneo

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | España se adueñó del balón y, sin emplearse a fondo, resolvió el partido en el primer tiempo.

Puebla, México/Ferrán Torres y Pedri, astros del Barcelona, dieron destellos de fútbol ofensivo en el triunfo 3-1 que España consiguió sobre Perú el lunes en Puebla (centro de México), en el partido que cerró su preparación para el Mundial 2026.

A pesar de las ausencias de sus extremos estelares Lamine Yamal y Nico Williams, España ofreció un fútbol ofensivo durante el primer tiempo que agradó a los 45.845 espectadores que llenaron el estadio Cuauhtémoc.

El seleccionador hispano, Luis de la Fuente, complació a la afición con un mediocampo estelar con Rodri Hernández por el centro.

"Estamos muy satisfechos, los jugadores han llegado en buen estado y con buen nivel", dijo De la Fuente. "Estoy muy contento con la actuación del equipo".

Pedri y Fabián Ruiz, que suelen competir por el puesto, compartieron créditos en el once inicial como volantes.

Debido a que Yamal y Williams se quedaron en la base operativa en Estados Unidos para continuar sus rehabilitaciones, fue posible la aparición de Torres como extremo derecho y de Álex Baena por izquierda.

Por su lado, el brasileño Mano Menezes, seleccionador de Perú reconoció a España como candidata a ganar la Copa del Mundo, junto con Francia y por encima de Brasil.

"España tiene un trabajo definido, construido y sólido, con constancia", apuntó Menezes. "España sabe bien cuál es su primer equipo, su segundo equipo y sus variaciones".

A media máquina -

España se adueñó del balón y, sin emplearse a fondo, resolvió el partido en el primer tiempo.

Mikel Oyarzabal hizo valer su jerarquía de goleador de la Roja en la eliminatoria al marcar el 1-0 con un disparo desde fuera del área a los dos minutos, cuando la escuadra peruana aún no se acomodaba en el campo.

"Tal vez entramos con mucho respeto y un poco de temor", dijo Mano Menezes.

España detectó que la zona más frágil de la defensa inca era por el costado derecho, y por esa vía Ferran Torres se convirtió en una pesadilla para el lateral Marcos López.

España encontró el 2-0 en una jugada profunda de Torres que Pedri culminó con un remate frontal en el área, al 32'.

Durante todo el partido, Pedri fue el jugador más ovacionado por la afición local, seguido por Torres.

La segunda mitad comenzó con una cascada de cuatro cambios en la alineación española. El ingreso de Dani Olmo fue el más celebrado por la afición poblana.

Yéremi Pino, uno de los relevos, provocó el 3-0 al 53' con un toque elevado que el portero Pedro Gallese terminó por desviar hacia su propia meta.

Con las modificaciones, el campeón de Europa perdió la consistencia del primer tiempo y recibió el descuento por un ataque centralizado que Jairo Vélez culminó fusilando al arquero David Raya.

De la Fuente cambió por completo la oncena española en la segunda mitad.

A falta de recuperar a Yamal, a Williams y al veloz Víctor Muñoz, España quedó perfilada para disputar el Mundial en el Grupo H.

La Roja tendrá sus dos primeros partidos en Atlanta contra Cabo Verde, el lunes 15, y frente a Arabia Saudí, el domingo 21.

El viernes 26 cerrará contra Uruguay en Guadalajara.

"Todavía nos queda una semana de preparación", subrayó De la Fuente, y reconoció que si bien son candidatos al título también "somos lo suficientemente humildes para saber que hay muchas selecciones tan potentes como nosotros".

Perú recién inició su proceso con Mano Menezes, que lleva un triunfo, un empate y dos derrotas.

"Estamos en la construcción del proceso, tenemos que aprovechar cada oportunidad de afirmar ideas", dijo Menezes. "Queremos transmitirle al aficionado peruano personalidad y carácter como equipo".