Mundial 2026 | El rostro de Messi, bajo la lupa: polémica estética en la previa del torneo más esperado por todos

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Mientras el mundo se prepara para verlo brillar en la cancha, Lionel Messi se convirtió en el centro de un debate que va mucho más allá del fútbol.

Panamá/A días de que el astro argentino, Lionel Messi dispute lo que podría ser su última Copa del Mundo, una polémica inesperada sacudió las redes y puso el foco no en su zurda mágica, sino en su rostro.

La doctora Celeste Nardanone encendió la mecha al asegurar que el capitán de la Selección Argentina se habría realizado más de seis retoques estéticos a lo largo de los últimos años, detallando uno por uno los procedimientos que, según su análisis profesional, podrían apreciarse en la cara del Diez.

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El video se viralizó en cuestión de horas y las opiniones no tardaron en dividirse. Pero quien salió al cruce con mayor velocidad y contundencia fue Antonela Roccuzzo, la esposa del crack. La modelo y empresaria rosarina no se quedó callada y desmintió públicamente las versiones, dejando en claro su postura frente a las especulaciones sobre la imagen de su marido.

La reacción de Antonela no hizo más que avivar el fuego. Miles de usuarios en redes sociales se sumaron al debate, opinando sobre los supuestos cambios físicos de Messi y respaldando —o cuestionando— la respuesta de su mujer. El tema escaló rápidamente hasta convertirse en tendencia mundial.

Una polémica que llegó en el momento menos esperado: cuando el mundo entero tiene los ojos puestos en Messi y en lo que podría ser su última danza mundialista. Dentro o fuera de la cancha, el mejor jugador de la historia nunca deja de dar de qué hablar.

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Argentina en el Mundial 2026: el Grupo J, los rivales y la última danza de Messi

La Albiceleste llega como campeona defensora con una zona accesible, pero con una misión que va mucho más allá del fútbol: despedir al más grande de todos los tiempos.

El grupo que le tocó a Argentina

La Selección Argentina tiene definidos a sus rivales en la fase de grupos: integra el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania. Un grupo que, sobre el papel, aparece como uno de los más favorables para la Scaloneta y que la posiciona como clara candidata a avanzar con comodidad a la fase eliminatoria.

El calendario partido a partido

La Albiceleste disputará tres encuentros en la fase de grupos con las siguientes fechas y estadios:

Argentina vs. Argelia — Martes 16 de junio , en el Arrowhead Stadium de Kansas City

— Martes , en el Argentina vs. Austria — Lunes 22 de junio , en el AT&T Stadium de Dallas

— Lunes , en el Argentina vs. Jordania — Sábado 27 de junio, en el AT&T Stadium de Dallas

Un detalle que no pasa desapercibido: Messi cumplirá sus 39 años el 24 de junio, exactamente entre el segundo y el tercer partido de la fase de grupos. Fiel a la mística que lo acompaña, el festejo ocurrirá en plena competencia, una costumbre que ya es cábala para el plantel argentino.

La última danza del más grande

El torneo tiene nombre propio. Adidas le diseñó a Messi unas botas exclusivas para este Mundial que reciben el nombre de "El Último Tango", inspiradas en las primeras que utilizó en su debut mundialista en Alemania 2006. Un símbolo que lo dice todo.

Con cinco participaciones previas y el récord de ser el futbolista con más partidos jugados en la historia de los Mundiales — 26 encuentros, superando los 25 del alemán Lothar Matthäus —, el astro rosarino encara su sexta Copa del Mundo con la posibilidad de ampliar aún más su legado.

En términos de títulos, Messi acumula 48 trofeos a lo largo de su carrera: 35 con el Barcelona, 3 con el Paris Saint-Germain, 6 con la Selección Argentina y 3 con el Inter Miami.