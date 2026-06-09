Mundial 2026 | La legión extranjera busca romper la "maldición" de 96 años

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Un incremento estadístico sin precedentes De las 48 selecciones clasificadas, 26 estarán bajo el mando de extranjeros.

Panamá/A lo largo de 22 ediciones de la Copa Mundial de la FIFA, se han batido innumerables récords, pero uno permanece inquebrantable: ningún entrenador extranjero ha logrado coronarse campeón.

Sin embargo, la edición de 2026 se presenta como el escenario más propicio para terminar con esta tendencia histórica, con un 54% de las selecciones participantes dirigidas por técnicos de nacionalidad distinta a la del país que representan, como el míster Thomas Christiansen quien dirige a las selección de Panamá.

Otras noticias: Mundial 2026 | Adalberto Carrasquilla sigue sin entrenar con el grupo en Nottawasaga Resort

Un incremento estadístico sin precedentes De las 48 selecciones clasificadas, 26 estarán bajo el mando de extranjeros, lo que supone un aumento de 26 puntos porcentuales respecto al torneo de hace cuatro años. Lo más relevante es que diez de estos equipos se encuentran en el top 25 del Ranking Mundial FIFA, incluyendo a varios de los máximos favoritos para alzar el trofeo.

Los nombres que buscan hacer historia Entre los banquillos más destacados figuran potencias que han apostado por talento externo:

Inglaterra: Comandada por el alemán Thomas Tuchel, es la selección mejor posicionada (4.ª en el ranking) con un técnico extranjero.

Brasil: En un movimiento histórico, la Canarinha contrató al italiano Carlo Ancelotti, siendo la primera vez que apuestan por un extranjero para buscar el ansiado "hexa".

Portugal: El español Roberto Martínez, quien ya obtuvo un tercer lugar con Bélgica en 2018, lidera ahora a los lusos.

Sudamérica: Argentina exporta talento a través de Marcelo Bielsa (Uruguay), Néstor Lorenzo (Colombia), Mauricio Pochettino (Estados Unidos) y Sebastián Beccacece (Ecuador).

El peso de la historia Aunque estrategas como George Raynor (Suecia 1958) y Ernst Happel (Países Bajos 1978) llegaron a finales, y otros como Guus Hiddink (Corea 2002) alcanzaron semifinales, el título siempre ha quedado en manos de técnicos locales. El desafío para 2026 será mayúsculo, pues el podio actual del ranking (Argentina, Francia y España) sigue firme bajo la dirección de entrenadores nacionales.

La gran incógnita para la vigesimotercera edición es si el trofeo finalmente viajará a casa de la mano de un técnico nacido en otra tierra o si la tradición nacionalista se extenderá una vez más.

Otras noticias: Mundial 2026 | Selección de Panamá se blinda en un búnker con historia mundialista previo al debut

La Copa Mundial de la FIFA 2026 marca un hito histórico en el fútbol internacional.

El torneo dará inicio el 11 de junio de 2026 con el partido inaugural en el icónico Estadio Azteca de Ciudad de México, y la gran final está programada para el 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium, ubicado en Nueva Jersey, Estados Unidos.

Por primera vez en la historia, participarán 48 selecciones nacionales, 16 más que en la edición de Qatar 2022. Entre los debutantes absolutos en una Copa del Mundo se encuentran Curazao, Cabo Verde, Uzbekistán y Jordania.

El torneo será también el primero organizado en tres países anfitriones: Canadá, México y Estados Unidos, con un total de 16 estadios repartidos en 16 ciudades — tres en México, dos en Canadá y once en Estados Unidos.

En cuanto al sistema de competencia, las 48 selecciones se distribuyen en 12 grupos de cuatro equipos cada uno. En la fase de grupos, cada selección disputa tres partidos. Avanzan a la siguiente ronda los dos primeros de cada grupo más los ocho mejores terceros, sumando 32 equipos para la fase eliminatoria.

La gran novedad del formato es la incorporación de los dieciseisavos de final, una ronda inédita en ediciones anteriores, lo que significa que el campeón deberá disputar ocho partidos en lugar de los siete que se requerían hasta Qatar 2022.

El número total de partidos asciende a 104, frente a los 64 de la edición anterior, lo que representa 40 encuentros adicionales para el disfrute de los aficionados al fútbol en todo el mundo.

En el palmarés histórico del torneo, Brasil lidera con cinco títulos, seguido de Alemania e Italia con cuatro cada uno, mientras que Argentina, actual campeona, acumula tres estrellas.