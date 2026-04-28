'No somos gorgojos': Residentes de Santa Ana protestan por falta de agua potable desde hace dos meses

Los manifestantes aseguraron que mantendrán la protesta hasta recibir una solución concreta por parte de las autoridades.

La falta de agua potable volvió a generar protestas en la ciudad capital. La noche de este miércoles, residentes de la Huerta Sandoval, en el corregimiento de Santa Ana, salieron a las calles para manifestarse ante la falta del suministro, que, aseguran, se ha prolongado por más de dos meses.

La vía, ubicada en calle 24, cerca del cementerio Amador, fue bloqueada por los manifestantes, afectando el tránsito vehicular, incluyendo rutas de transporte público.

Los residentes denuncian que el servicio llega de forma intermitente, principalmente en horas de la madrugada, lo que los obliga a permanecer despiertos para poder recolectar agua.

“Tenemos dos meses con una baja intermitente del agua… hay personas que no pueden vender, no podemos cocinar”, expresó uno de los afectados.

La situación impacta directamente la vida diaria de más de 500 familias que residen en el complejo, conformado por nueve edificios de hasta cinco pisos. Según indicaron, muchos de los afectados son adultos mayores, quienes enfrentan mayores dificultades para cargar agua hacia los niveles superiores.

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“Personas mayores subiendo cubos de agua… es algo insólito, esto nunca se había dado aquí”, señalaron.

Además, advierten que han realizado múltiples reportes a través del 311 y han enviado notas al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), sin recibir una respuesta concreta.

Tres meses sin agua… no somos gorgojos”, reclamó otro residente.

Problemas de presión y riesgo adicional

De acuerdo con los moradores, el principal problema estaría relacionado con la baja presión del suministro, lo que impide que el agua llegue a los pisos superiores. Incluso, señalaron que durante una inspección reciente, se detectó que la presión en los hidrantes no sería suficiente ni para atender una emergencia.

“Si hay un incendio, no se podrá apagar”, advirtieron.

Los residentes también cuestionan si los trabajos que se realizan en calles cercanas podrían estar influyendo en la afectación del servicio.

Los manifestantes aseguraron que mantendrán la protesta hasta recibir una solución concreta por parte de las autoridades.

“Vamos a estar aquí hasta que se nos brinde el suministro de agua”, indicaron.

Al lugar llegaron unidades de la Policía Nacional para mantener el orden, mientras crece la tensión entre los residentes.

Más temprano, autoridades del Idaan habían informado sobre la normalización del servicio en otros puntos de la ciudad; sin embargo, en Santa Ana la situación sigue sin resolverse.

TVN Noticias solicitó una reacción oficial para conocer las causas específicas de esta interrupción en la Huerta Sandoval.

Información de Yamy Rivas