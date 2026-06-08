'¿Guerra o paz?': iraníes exhaustos ante la posible reanudación del conflicto

Desde la noche del domingo, Irán había lanzado cerca de 30 misiles contra Israel, según un funcionario militar israelí, en respuesta a los mortíferos ataques israelíes contra los suburbios del sur de Beirut.

Los residentes de Teherán despertaron este lunes entre la ansiedad y el agotamiento ante la posibilidad de que se reanude una guerra a gran escala, luego de los ataques de represalia entre Irán e Israel, que representan la mayor amenaza hasta ahora para el frágil alto el fuego vigente.

"No sabemos si habrá una guerra, ni si un acuerdo de paz durará", afirmó Maryam, una contadora de 41 años, en declaraciones a AFP desde la céntrica plaza Valiasr de la capital iraní.

La mujer describió una "sensación de incertidumbre y confusión" generalizada tras los ataques israelíes lanzados el domingo contra Teherán, en respuesta a bombardeos iraníes sobre territorio israelí.

"Nada está claro. La gente no sabe qué hacer, está molesta. En última instancia, hay que decidir: ¿estamos en guerra o en paz?", señaló poco antes de que Irán anunciara el cese de sus ataques contra Israel.

Desde la noche del domingo, Irán había lanzado cerca de 30 misiles contra Israel, según un funcionario militar israelí, en respuesta a los mortíferos ataques israelíes contra los suburbios del sur de Beirut.

Por su parte, Israel aseguró haber atacado y destruido sistemas de defensa iraníes.

La situación representa la escalada más grave desde el 8 de abril, cuando entró en vigor un alto el fuego en el conflicto de Oriente Medio, tras varios intentos diplomáticos para lograr un cese permanente de las hostilidades.

Frustración y temor entre la población

Sobre el terreno, predominaba una sensación de frustración mientras los iraníes enfrentaban la posibilidad de una nueva escalada militar.

"Hoy hubo muchos ruidos en Teherán, sobre todo en el sur. Mi cuerpo estuvo temblando durante una hora", relató Mahtab, una peluquera de 62 años.

"Si las cosas siguen así, nos iremos de Teherán otra vez", agregó.

"Ya no tengo esperanza"

Mahsa, una ingeniera química de 31 años residente en Isfahán, confesó que los últimos meses han transformado por completo su manera de ver el futuro.

"He cambiado por completo en estos 100 días. De mi antiguo yo, solo conservo el nombre", dijo.

"Ya no tengo esperanza en nada: ni en la política, ni en la economía, ni siquiera en la ayuda internacional", añadió.

En Teherán, otra mujer identificada como Maryam, una artista de 36 años, aseguró que fue "incapaz de dormir" tras los ataques de la noche anterior.

"Todo se encamina hacia la destrucción y la ruina", lamentó. "Rezo para que Dios venga en nuestra ayuda".

Entre la normalidad y el miedo

Aunque el tráfico habitual de la capital se redujo durante la mañana del lunes, algunas escenas reflejaban una aparente normalidad.

Las terrazas de los cafés permanecían llenas bajo el sol, mientras que en otros puntos de la ciudad motociclistas hacían largas filas en estaciones de combustible ante el temor de una posible escasez.

Sin embargo, el sentimiento predominante era el cansancio acumulado por meses de tensión y violencia.

"La economía está paralizada, la sociedad sufre estrés postraumático y la moral está por los suelos", afirmó Farhad, un chef de 35 años.

"Nadie sabe qué nos deparará el mañana", agregó.

Por su parte, Amir, un técnico informático de 24 años, señaló que el temor inicial ha dado paso a una resignada capacidad de adaptación.

"Al principio teníamos miedo de la guerra, pero los iraníes somos conocidos por nuestra flexibilidad y nos adaptamos", explicó.

"Será igual en la próxima guerra, porque no podemos hacer nada al respecto", concluyó.