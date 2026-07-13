Trump anuncia el restablecimiento del bloqueo naval en plena escalada con Irán

Teherán afirmó que Estados Unidos es responsable del "regreso de la inseguridad" en la zona, y los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico iraní, lo acusan de poner en peligro el suministro mundial de petróleo.

Teherán, Irán/El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este lunes el restablecimiento del bloqueo naval de los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz tras la intensificación de las hostilidades, sin precedentes desde el alto el fuego de abril.

El ejército estadounidense afirmó que el bloqueo comenzará el martes a las 20H00 GMT.

El mandatario afirmó que Estados Unidos está "tomando el control" del estrecho de Ormuz y será "el guardián del estrecho de Ormuz" y por ello cobrará "una tasa del 20% sobre toda la carga transportada, por todos y cada uno de los costos necesarios para hacer el trabajo de proporcionar seguridad.

El canciller iraní, Abás Araqchi, replicó en burla afirmando que quien garantice el paso seguro de los buques comerciales por el estrecho de Ormuz debería recibir una compensación por este servicio.

"Irán siempre ha sido el GUARDIÁN del estrecho y lo seguirá siendo PARA SIEMPRE. El 20% es, por supuesto, demasiado. Seremos justos", escribió el ministro en redes sociales.

Irán insiste en que no permitirá que Estados Unidos "interfiera" en este paso clave para el transporte de petróleo y gas, sobre el que quiere mantener el control establecido en los primeros días de la guerra, y donde aspira a cobrar por el tránsito de buques.

Además, Teherán afirmó que Estados Unidos es responsable del "regreso de la inseguridad" en la zona, y los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico iraní, lo acusa de poner en peligro el suministro mundial de petróleo.

La reanudación de las hostilidades el fin de semana y la disputa sobre este paso marítimo, por donde antes de la guerra transitaba el 20% del petróleo y el gas natural licuado mundial, hicieron que se dispararan los precios del crudo.

Con el estallido de la guerra, desencadenada el 28 de febrero por la ofensiva israeloestadounidense contra Irán, el estrecho de Ormuz se convirtió en un tema clave después de que Teherán bloqueara esta vía como medida de presión.

Acuerdo "en crisis"

Tras el alto el fuego alcanzado en abril, Estados Unidos e Irán firmaron el 17 de junio un protocolo de acuerdo, en el que se dieron 60 días de tregua para negociar el fin del conflicto.

Trump declaró la semana pasada que el alto el fuego "terminó" por los ataques iraníes contra buques en Ormuz. Y las recientes hostilidades también han hecho saltar por los aires el protocolo de acuerdo.

"No hay duda de que este acuerdo está en crisis. Pero Irán nunca ha sido el primero en incumplir sus compromisos", señaló el lunes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baqai, en una rueda de prensa en Teherán a la que asistió la AFP.

Las gestiones diplomáticas con los mediadores Catar, Pakistán y Omán continúan con el fin de "evitar una escalada" con Estados Unidos, agregó.

El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó su "profunda preocupación por la grave escalada de la reanudación de enfrentamientos militares en la región del Golfo".

El documento preveía la reapertura del estrecho, pero Teherán solo ha autorizado un solo corredor de navegación por este paso marítimo, cerca de sus costas, y descarta volver a la situación previa a la guerra, cuando había libre tránsito por la vía.

Bombardeos en la capital de Yemen

En el terreno, las fuerzas estadounidenses afirmaron haber alcanzado "sistemas iraníes de defensa militar aérea, radares costeros, capacidades de misiles y drones y barcos pequeños".

Medios estatales iraníes informaron de ataques estadounidenses en zonas del sur y el oeste de Irán, incluida la isla de Qeshm y Bandar Abás, cerca de Ormuz, así como en la provincia de Juzestán, fronteriza con Irak, donde fallecieron dos personas.

La agencia Mehr reportó nuevas explosiones cerca del paso marítimo el lunes por la mañana.

En total, 25 personas han perdido la vida desde el miércoles, según un recuento de la AFP basado en los medios de comunicación iraníes y fuentes oficiales.

En represalia, los Guardianes de la Revolución afirmaron haber bombardeado instalaciones estadounidenses situadas en Omán, Baréin, Kuwait y Jordania.

En tanto, los rebeldes hutíes de Yemen lanzaron misiles contra Arabia Saudita, tras denunciar que el reino, que apoya al gobierno reconocido internacionalmente, es responsable de un ataque contra el aeropuerto de la capital Saná.