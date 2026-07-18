Dos militares de EEUU muertos por Irán, que atacan infraestructuras civiles

Se trata de los primeros soldados estadounidenses muertos desde que se reanudaron las hostilidades el 7 de julio.

Dos militares estadounidenses murieron y uno permanece desaparecido en acción en Jordania tras una andanada de ataques con misiles y drones lanzados por Irán, que este sábado también atacó infraestructuras civiles en el Golfo.

El Mando Central de Estados Unidos (Centcom) informó que los soldados fallecieron el viernes, cuando las fuerzas estadounidenses y sus aliados se defendían de ataques iraníes con misiles balísticos y drones.

Además, un militar estadounidense continúa desaparecido, mientras que otros cuatro fueron evacuados a hospitales en Jordania, según informó el Centcom en una publicación en X.

Se trata de los primeros soldados estadounidenses muertos desde que se reanudaron las hostilidades el 7 de julio.

El viernes, un asesor del líder supremo iraní advirtió que Irán entraría en una "fase de ofensiva total" si los ataques estadounidenses se prolongaban por más de "dos o tres días".

Ataques a infraestructura civil

Irán atacó por segundo día consecutivo infraestructuras civiles en Kuwait. Desde la reanudación del conflicto y el fin del acuerdo marco del 17 de junio, las operaciones iraníes se habían concentrado principalmente en bases militares estadounidenses.

Las autoridades kuwaitíes informaron que los ataques causaron graves daños en una instalación petrolera, provocaron un incendio y obligaron al cierre de varias unidades de producción de una planta eléctrica y desalinizadora.

Otra instalación de este tipo ya había sido alcanzada el día anterior.

El gobierno de Kuwait condenó "los repetidos ataques contra estas instalaciones vitales", al considerar que evidencian "una actitud hostil sistemática" contra infraestructuras esenciales y ponen en riesgo la vida y la seguridad de la población civil.

Por su parte, el Consejo de Cooperación del Golfo, integrado por seis países de la región, condenó los ataques iraníes contra infraestructura civil y afirmó que constituyen "crímenes de guerra".

Nuevos bombardeos sobre Irán

Durante la noche, Irán volvió a ser bombardeado. La ministra de Carreteras y Desarrollo Urbano, Farzaneh Sadegh, acusó al "enemigo" de atacar las vías de comunicación y tránsito del país.

En la provincia de Hormozgán, ubicada junto al estrecho de Ormuz, las autoridades aseguraron que los ataques estadounidenses destruyeron por completo una estación de bombeo de agua de mar y un transformador eléctrico de una planta desalinizadora.

El ejército estadounidense, por su parte, señaló que durante la noche atacó puestos de vigilancia, infraestructura logística militar, depósitos subterráneos de armas y objetivos marítimos en Irán, sin mencionar instalaciones civiles.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el martes que la próxima semana ordenará ataques contra centrales eléctricas y puentes en Irán, a menos que Teherán "se siente a la mesa de negociaciones".

Jamenei lanza nueva amenaza

El líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, amenazó este sábado con infligir una "lección inolvidable" a Estados Unidos tras la reanudación de los ataques.

"Ahora que el enemigo estadounidense busca incitar a la guerra (...) debe saber que la querida nación iraní y el frente de la resistencia tienen lecciones inolvidables que ofrecerle", afirmó en un mensaje difundido por la televisión estatal.

También sostuvo que "la violación repetida" del protocolo de acuerdo demuestra que "la firma del presidente estadounidense no vale nada".

Hostilidades sin precedentes

La guerra, iniciada el 28 de febrero con la ofensiva israeloestadounidense contra Irán, quedó en pausa tras el alto el fuego de abril. Sin embargo, desde que los combates se reanudaron en la primera semana de julio, la violencia ha alcanzado niveles sin precedentes.

Los ataques entre ambas partes son ahora diarios y han estado acompañados por incidentes marítimos, principalmente en el estrecho de Ormuz.

La reapertura de esta vía estratégica había sido uno de los principales resultados del acuerdo de paz, pero el tráfico marítimo ha vuelto a quedar prácticamente paralizado.

Antes de la guerra, casi una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos transitaba por este estrecho.

Tras el nuevo bloqueo iraní, Estados Unidos restableció el bloqueo sobre los puertos de Irán que había levantado como parte del acuerdo marco.

Los Guardianes de la Revolución, el cuerpo militar ideológico iraní, aseguraron este sábado haber interceptado con drones y misiles cuatro buques que intentaban cruzar el estrecho sin autorización.

Además, afirmaron que dos petroleros explotaron e incendiaron tras chocar con minas en el sur del estrecho de Ormuz, aunque no precisaron su nacionalidad ni si hubo víctimas.

El Centcom negó esa versión.