EEUU lanza nuevos ataques aéreos contra Irán

De forma paralela, las agencias iraníes Fars y Tasnim informaron sobre bombardeos estadounidenses en Sirik, un puerto ubicado en el sur de Irán, frente al estrecho de Ormuz.

Estados Unidos lanzó durante la noche del sábado al domingo una nueva serie de bombardeos contra Irán, al asegurar que busca "castigar" la muerte de dos militares estadounidenses en Jordania, informó el ejército de ese país.

"Las fuerzas estadounidenses han comenzado a lanzar nuevos ataques aéreos contra Irán por orden del comandante en jefe", señaló el Mando Central de Estados Unidos para Oriente Medio (Centcom) en una publicación en X.

Según el Centcom, los bombardeos tienen como objetivo reducir la capacidad de Irán para amenazar la navegación comercial en el estrecho de Ormuz y responder a los ataques atribuidos al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica que, según Washington, causaron la muerte de militares estadounidenses en Jordania.

"Estos ataques tienen como objetivo reducir aún más la capacidad de Irán de amenazar la navegación comercial en el estrecho de Ormuz y castigar rápidamente a las fuerzas militares del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica que lanzaron ataques contra estadounidenses en Jordania anoche", indicó el comando militar.

De forma paralela, las agencias iraníes Fars y Tasnim informaron sobre bombardeos estadounidenses en Sirik, un puerto ubicado en el sur de Irán, frente al estrecho de Ormuz.

Horas antes, el Centcom había informado que dos militares estadounidenses murieron y un tercero permanece desaparecido tras un ataque con misiles y drones atribuido a Irán, ocurrido el viernes en Jordania.