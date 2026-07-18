Francia vs Inglaterra | Kylian Mbappé hace historia: es el máximo goleador de todos los Mundiales

El delantero francés marcó un doblete ante Inglaterra en el duelo por el tercer puesto para llegar a 22 goles en 22 partidos, superando a Lionel Messi en la cima del listado histórico de la Copa del Mundo.

Panamá/Kylian Mbappé escribió una nueva página en la historia de la Copa del Mundo. El delantero de Francia marcó dos goles en el partido por el tercer y cuarto puesto ante Inglaterra, con lo que llegó a 22 goles en 22 partidos disputados en Mundiales, cifra que lo consolida como el máximo anotador histórico de todos los Mundiales, por delante de Lionel Messi.

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Con su primer tanto de la tarde, Mbappé empató en la cima del listado a Messi; con el segundo, lo sobrepasó para quedarse en solitario con el registro histórico de la competición. Se trata de un logro que corona la participación del francés en su tercer Mundial consecutivo, tras las citas de Rusia 2018, donde se coronó campeón siendo apenas un juvenil, y Catar 2022, donde terminó como máximo goleador del torneo pese a la derrota en la final ante Argentina.

Pese al hito individual de su goleador estrella, Francia no logra encaminar el resultado en el terreno de juego: el equipo dirigido por Didier Deschamps, en su último partido al mando de la selección, pierde por el momento 3-4 ante Inglaterra en el complemento del duelo por el tercer puesto del Mundial 2026, en un partido de alta producción ofensiva para ambos combinados.

Con este doblete, Mbappé no solo se despide de la presente edición del torneo con una nueva corona individual, sino que además deja abierto el camino para seguir ampliando su registro histórico en futuras ediciones de la Copa del Mundo, dado que afrontará el Mundial 2026 con apenas 27 años de edad.