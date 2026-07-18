EN VIVO Mundial 2026| Francia 1-4 Inglaterra: Segundo Tiempo/ partido por el tercer lugar del torneo

Estados Unidos/Dos gigantes heridos de Europa se ven las caras en el Estadio Miami con un único objetivo: cerrar su participación en la Copa del Mundo subiéndose al podio. Ni Francia ni Inglaterra querían estar en este compromiso de consolación, pero el orgullo, las medallas de bronce y un premio económico adicional están en juego antes de armar las maletas.

¿Cómo llegan?

Francia: Los dirigidos por Didier Deschamps marchaban con paso perfecto en el torneo, desplegando el fútbol dominante que los caracteriza desde 2018. Sin embargo, se toparon con una sólida selección de España en las semifinales que cortó sus aspiraciones de jugar una tercera final consecutiva. Este encuentro cobra una carga emocional inmensa, ya que marcará la despedida oficial de Deschamps tras 14 históricos años en el banquillo francés.

Inglaterra: Bajo el mando de Thomas Tuchel, los "Three Lions" acariciaban la final tras ir ganando la mayor parte del encuentro ante Argentina. No obstante, una tardía remontada de la albiceleste los dejó a las puertas de la gloria. Inglaterra buscará sacudirse la espina histórica: nunca han ganado un partido por el tercer puesto en un Mundial (cayeron en 1990 y 2018). De ganar, firmarían su mejor posición mundialista fuera de casa.

Claves del Encuentro

La motivación de la despedida: El vestuario galo ha manifestado públicamente su deseo de regalarle una última victoria a Deschamps como muestra de agradecimiento por su exitoso ciclo.

El factor físico y el calor: Jugar en el verano de Miami con pocos días de recuperación obligará a dosificar las energías. El banquillo y los cambios serán determinantes para mantener el ritmo de juego.

La frescura de los jóvenes: El desparpajo de talentos como Rayan Cherki y Désiré Doué por el lado francés, sumado al empuje de Morgan Rogers y Kobbie Mainoo en los ingleses, promete abrir espacios en un partido que históricamente suele ser de muchas anotaciones.