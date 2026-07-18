Artista disidente cubano Luis Manuel Otero Alcántara se exilia en EEUU

El artista fue recibido por amigos y activistas de derechos humanos en el aeropuerto de Miami. Vestía un saco gris, un gorro y llevaba una bandera cubana sobre los hombros.

cuba/Luis Manuel Otero Alcántara, una de las figuras más emblemáticas de la nueva disidencia cubana, llegó este sábado a Miami, donde se exiliará en Estados Unidos tras cumplir una condena de cinco años de prisión en la isla.

Poco después de su llegada, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, instó al Gobierno cubano a liberar a más de 700 presos políticos.

El artista fue recibido por amigos y activistas de derechos humanos en el aeropuerto de Miami. Vestía un saco gris, un gorro y llevaba una bandera cubana sobre los hombros.

"Después de cinco años de injusto encarcelamiento, el artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara ha sido finalmente liberado, aunque a cambio de su salida definitiva de la isla", informaron sus allegados en una publicación en Facebook al momento de su partida desde el aeropuerto de La Habana.

Según el comunicado, el artista obtuvo el viernes un visado para viajar a Estados Unidos, una opción que calificaron como "la única forma para que pudiera recuperar su libertad en este momento".

Rubio reiteró su llamado a la comunidad internacional para exigir la liberación de los presos políticos en Cuba.

"Pedimos la liberación inmediata de los más de 700 presos políticos injustamente detenidos por el régimen", afirmó.

Además, sostuvo que "la comunidad internacional debe dejar de hacer la vista gorda ante las violaciones de derechos humanos del régimen cubano" y sumarse a las exigencias para poner fin a la represión.

Figura de la disidencia

Otero Alcántara, de 38 años, se convirtió en una de las voces más visibles de la oposición cubana tras liderar en 2020 una protesta del Movimiento San Isidro, un colectivo de artistas e intelectuales que reclamaba mayores libertades de expresión.

Fue detenido cuando intentaba sumarse a las protestas del 11 de julio de 2021 y, al año siguiente, condenado a cinco años de prisión por los delitos de ultraje a los símbolos patrios, desacato y desórdenes públicos, relacionados con una actuación artística anterior.

Uno de sus allegados, el rapero Maykel "Osorbo" Castillo, condenado en el mismo juicio a nueve años de prisión, permanece encarcelado.

Amnistía Internacional considera a ambos "presos de conciencia", mientras que el Gobierno cubano sostiene que actuaban al servicio de Estados Unidos para desestabilizar el país.

En 2024, Otero Alcántara recibió el Premio Noruego Rafto de Derechos Humanos.

Asimismo, se conoció que el 7 de julio, dos días antes de que concluyera oficialmente su condena, fue trasladado de la cárcel a una instalación de la Seguridad del Estado, donde permaneció alrededor de diez días.

Crecen las tensiones

La salida del artista ocurre en medio de un nuevo episodio de tensiones entre Cuba y Estados Unidos.

A principios de julio, durante un debate en la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre las sanciones estadounidenses contra Cuba, el embajador de Estados Unidos, Mike Waltz, exhibió un retrato de Otero Alcántara para denunciar la falta de libertad de expresión en la isla.

Diversas organizaciones de derechos humanos consideran que la salida del artista refleja una estrategia del Gobierno cubano de forzar al exilio a algunas de sus voces más críticas.

Según estos grupos, más de 700 presos políticos continúan detenidos en Cuba, entre ellos alrededor de 250 personas arrestadas por participar en las protestas del 11 de julio de 2021, cuando miles de cubanos salieron a las calles para exigir mayores libertades y mejores condiciones de vida.

En octubre, otro reconocido opositor, José Daniel Ferrer, también se exilió en Estados Unidos tras cumplir una condena de prisión.

Analistas consideran que estas salidas debilitan aún más a la disidencia cubana, que enfrenta una fuerte represión y no ha logrado capitalizar el creciente descontento social provocado por la profunda crisis económica que atraviesa la isla.