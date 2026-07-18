España vs Argentina final Mundial 2026 | La popular retreta en Nueva York
La final del Mundial 2026 la vivirás en TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y en nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ este domingo 19 de julio desde las 2:00 pm.
Panamá/Este domingo 19 de julio se jugará la final del Mundial 2026 pero 24 horas antes el ambiente en Nueva York es de puro fútbol y en especial con la selección de España, nuestro enviado especial David Peña sigue con toda la cobertura de esta final.
Con información de David Peña.