España vs Argentina final Mundial 2026 | El monstruo celeste afina detalles para el partido
La final del Mundial 2026 la vivirás en TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y en nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ este domingo 19 de julio desde las 2:00 pm.
Panamá/Desde Guararé provincia de Los Santos, todo está listo para que el monstruo celeste se apodere de toda la ciudad en la final del Mundial 2026 y el partido España vs Argentina. Fieles a la selección albiceleste, tienen estipulada la llegada de miles de aficionados que visitarán a Guararé este domingo.
Con infromación de Eduardo Javier Vega