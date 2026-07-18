España vs Argentina final Mundial 2026 | El monstruo celeste afina detalles para el partido

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España vs Argentina final Mundial 2026 | El monstruo celeste afina detalles para el partido / Redacción TVMAX
Redacción TVMAX
18 de julio 2026 - 18:56

Panamá/Desde Guararé provincia de Los Santos, todo está listo para que el monstruo celeste se apodere de toda la ciudad en la final del Mundial 2026 y el partido España vs Argentina. Fieles a la selección albiceleste, tienen estipulada la llegada de miles de aficionados que visitarán a Guararé este domingo.

Con infromación de Eduardo Javier Vega

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