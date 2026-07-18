Panamá/Desde Guararé provincia de Los Santos, todo está listo para que el monstruo celeste se apodere de toda la ciudad en la final del Mundial 2026 y el partido España vs Argentina. Fieles a la selección albiceleste, tienen estipulada la llegada de miles de aficionados que visitarán a Guararé este domingo.

Con infromación de Eduardo Javier Vega