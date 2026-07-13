Responsable de la ONU acusa a Hamás de obstaculizar operaciones humanitarias

Los hechos ocurrieron el sábado en un punto de distribución de ayuda en Jabaliya, al norte de la Franja de Gaza, donde presuntamente irrumpieron hombres armados vinculados a Hamás.

Un alto funcionario de la ONU acusó este lunes a Hamás de obstaculizar la distribución de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza y advirtió que las acciones del grupo islamista hacen cada vez más peligrosas las operaciones de asistencia.

Aunque el ejército israelí mantiene una amplia presencia en el enclave, Hamás continúa ejerciendo el control sobre parte del territorio.

En un comunicado, el coordinador especial adjunto de Naciones Unidas para el proceso de paz en Oriente Medio, Ramiz Alakbarov, condenó "con la mayor firmeza" las trabas a las operaciones humanitarias atribuidas a las autoridades de facto de Gaza, en referencia al movimiento islamista.

Según el funcionario, estas acciones "pusieron en peligro al personal humanitario, intimidaron a los trabajadores encargados de distribuir ayuda alimentaria vital y perturbaron operaciones esenciales".

Incidentes en Jabaliya

Los hechos ocurrieron el sábado en un punto de distribución de ayuda en Jabaliya, al norte de la Franja de Gaza, donde presuntamente irrumpieron hombres armados vinculados a Hamás.

De acuerdo con la ONU, varios combatientes ingresaron también a un almacén del Programa Mundial de Alimentos (PMA) y presuntamente agredieron a dos conductores de camiones que transportaban ayuda humanitaria.

Alakbarov sostuvo que estos episodios "no fueron aislados", sino que reflejan "una tendencia cada vez más preocupante de intimidaciones, violencia y trabas" contra las operaciones humanitarias.

Hamás rechaza las acusaciones

El grupo islamista calificó de "infundadas" las acusaciones formuladas por Naciones Unidas.

Un funcionario del Ministerio del Interior, controlado por Hamás, aseguró a la AFP que "la policía y las fuerzas de seguridad siguen protegiendo los camiones de ayuda humanitaria y los centros de distribución, y facilitando el trabajo de las organizaciones internacionales", sin permitir ataques contra estas operaciones.

Israel respalda las denuncias

Por su parte, el COGAT, organismo del Ministerio de Defensa de Israel encargado de los asuntos civiles en los territorios palestinos, utilizó las acusaciones de la ONU para cargar contra Hamás.

"Esto es una prueba más de que Hamás aprovecha cínicamente el ámbito humanitario y la ayuda destinada a los residentes de la Franja de Gaza en beneficio propio", señaló el organismo en un comunicado.

Tregua estancada

Desde octubre está vigente un alto el fuego entre el ejército israelí y Hamás, tras dos años de guerra desencadenada por el ataque del grupo islamista contra Israel el 7 de octubre de 2023.

Sin embargo, la segunda fase de la tregua, que contempla el desarme de Hamás y una retirada progresiva de las fuerzas israelíes de Gaza, permanece estancada desde hace varios meses.

En ese tiempo, las fuerzas israelíes han ampliado su presencia y actualmente controlan más del 60 % del territorio.

Mientras tanto, Hamás continúa ejerciendo autoridad sobre el resto de la Franja de Gaza, aunque la semana pasada anunció la disolución del órgano de 15 miembros que administraba el enclave desde hacía casi dos décadas.