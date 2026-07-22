Irán dice que detuvo tres buques petroleros en el estrecho de Ormuz

Los Guardianes de la Revolución de Irán aseguraron este jueves que impidieron el paso de tres buques petroleros por el estrecho de Ormuz, en medio de la disputa con Estados Unidos por el control de esta estratégica ruta marítima.

"Tres buques petroleros, provocados y tentados por el ejército estadounidense asesino de niños, intentaron pasar por una ruta minada al sur del estrecho de Ormuz, pero luego de que uno de ellos explotó, los otros dos rápidamente dieron vuelta y se retiraron", señalaron los Guardianes de la Revolución en un comunicado difundido por la prensa estatal iraní.

El comunicado no precisa cuándo ocurrió el incidente.

En las últimas semanas, Irán ha atacado petroleros que intentan transitar por el estrecho cerca de la costa de Omán, con el objetivo de obligarlos a acercarse a aguas iraníes y pagar un peaje por un paso seguro.

"La poderosa marina de los Guardianes enfatiza que el estrecho de Ormuz está bajo nuestro control (...) y cualquier barco engañado por Estados Unidos que intente pasar sin coordinación con la República Islámica de Irán sufrirá la misma suerte", agregó el cuerpo militar en el comunicado.