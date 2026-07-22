Aumenta a 5.398 la cifra de muertos tras el doblete sísmico en Venezuela

Los equipos de rescate, apoyados por contingentes internacionales, lograron sacar con vida a 6.462 personas de entre los escombros. Sin embargo, muchas familias continúan buscando los cuerpos de sus seres queridos.

A pocos días de cumplirse un mes de los devastadores terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que azotaron a Venezuela, la cifra de fallecidos asciende a casi 5.400, según el balance divulgado este miércoles por las autoridades.

El 24 de junio, el país sufrió un potente doblete sísmico que provocó el colapso de cientos de edificios en Caracas y La Guaira, el estado más afectado.

El boletín diario publicado en Telegram por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, detalla que 5.398 personas perdieron la vida, 52 más que las reportadas el martes.

Aunque el Gobierno no ha publicado una lista oficial de desaparecidos, varias organizaciones nacionales e internacionales estiman que miles de personas aún permanecen sin localizar.

Los equipos de rescate, apoyados por contingentes internacionales, lograron sacar con vida a 6.462 personas de entre los escombros. Sin embargo, muchas familias continúan buscando los cuerpos de sus seres queridos.

Las operaciones de búsqueda comienzan a dar paso a una nueva fase de la emergencia, centrada en la asistencia humanitaria, la remoción de escombros y la reconstrucción.

Para financiar estas labores, el Fondo Monetario Internacional (FMI) desbloqueó para Venezuela 346 millones de dólares, correspondientes a parte de sus reservas en el organismo multilateral.

El balance gubernamental mantiene en 16.740 el número de heridos y señala que 17.265 personas se han quedado sin hogar, mientras que 23.122 ciudadanos permanecen refugiados en 107 campamentos temporales.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, prometió entregar 4.000 viviendas a los damnificados antes de que finalice este año y 10.000 más en 2027.

Además, la Asamblea Nacional aprobó reformas legales para acelerar la construcción de urbanizaciones y la compra de viviendas en el mercado secundario. El Ejecutivo también activó un censo biométrico para determinar con mayor precisión el déficit habitacional provocado por el desastre.

Desde el doble sismo del 24 de junio se han registrado 1.405 réplicas. La más fuerte ocurrió la mañana del 10 de julio, con una magnitud de 3,9 y epicentro a 10 kilómetros al noreste de Naiguatá, en el estado de La Guaira.