José 'Chema' Caballero | Yankees de Nueva York estallan tras polémica sanción al panameño

El equipo neoyorquino denuncia cambios de último momento en la interpretación del reloj de pitcheo durante su derrota ante los Piratas.

Panamá/La tensión se apoderó del Yankee Stadium este miércoles durante el primer juego de una doble cartelera, cuando los Yankees de Nueva York manifestaron su profunda frustración por una violación al reloj de pitcheo cobrada al pelotero panameño José Caballero.

El incidente ocurrió en la parte baja de la sexta entrada, momento en el que Caballero recibió un strike automático por no estar alerta hacia el lanzador con ocho segundos restantes en el cronómetro.

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El núcleo de la disputa radica en la rutina de bateo de Caballero, quien suele mantener la cabeza baja hasta el último instante posible para desorientar al lanzador. Según el jefe de la cuarteta de árbitros, Adrian Johnson, y el umpire de home, Quinn Wolcott, el jugador estaba intentando "engañar al lanzador" y "eludir las reglas", una conducta que, según los oficiales, ya no será permitida en la MLB.

Por su parte, el manager Aaron Boone arremetió contra la falta de claridad de la liga, señalando que en conversaciones previas se le había asegurado que la técnica de su jugador era legal siempre que estuviera alerta a los ocho segundos. "Hoy fue algo diferente y no nos avisaron", declaró un molesto Boone tras el encuentro. La discusión escaló al punto de provocar la expulsión del coach de bateo de los Yankees, James Rowson, por reclamar desde la cueva.

Este nuevo capítulo de controversia se suma a un incidente previo ocurrido el lunes, donde las bancas se vaciaron tras un altercado entre el lanzador de los Pirates, Dennis Santana, y el propio Caballero por el mismo motivo. Finalmente, los Yankees cayeron por marcador de 5-3 en entradas extras, dejando un clima de incertidumbre sobre cómo afectará esta nueva directiva arbitral el enfoque ofensivo del equipo.

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