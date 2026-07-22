MLB Pitch, Hit & Run Panamá 2026 arranca con éxito en el estadio Andy Alonso para descubrir a los futuros talentos del béisbol

La iniciativa de las Grandes Ligas recorrerá diez provincias con pruebas de lanzamiento, bateo y velocidad, buscando a los mejores jóvenes talentos panameños de 9 a 12 años para la Gran Final Nacional.

Panamá/El estadio Andy Alonso, en la ciudad de Panamá, fue escenario este miércoles 22 de julio del lanzamiento oficial del MLB Pitch, Hit & Run Panamá 2026, una iniciativa de Major League Baseball que busca identificar y desarrollar el talento de niños y niñas entre los 9 y 12 años mediante pruebas de lanzamiento, bateo y velocidad.

El programa cuenta con el respaldo de Caja de Ahorros, el Despacho de la Primera Dama y Pandeportes, instituciones que impulsan el desarrollo del béisbol juvenil y la promoción de estilos de vida saludables a través del deporte.

Otras noticias: Panamá revela selección de béisbol para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

La jornada marcó el inicio del recorrido nacional del programa, que visitará diez provincias del país antes de culminar con la Gran Final Nacional, donde los mejores participantes competirán por avanzar dentro de esta reconocida plataforma de desarrollo de Major League Baseball.

Durante el evento, los jóvenes demostraron sus habilidades en las modalidades de Pitch, Hit y Run, siguiendo los estándares establecidos por las Grandes Ligas, en una competencia que busca fortalecer la formación deportiva y brindar nuevas oportunidades a las futuras generaciones del béisbol panameño.

Con esta iniciativa, Panamá reafirma su compromiso con el crecimiento del béisbol menor, ofreciendo espacios para que los nuevos talentos continúen desarrollando su potencial dentro y fuera del terreno de juego.

Otras noticias: MLB noticias| José 'Chema' Caballero: ¿Por qué el panameño tuvo un conato de pelea con Dennis Santana y qué dijo al respecto?