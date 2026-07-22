Panamá revela selección de béisbol para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

El equipo panameño, dirigido por el experimentado entrenador Alberto Macré, enfrentará a México, Nicaragua y Colombia los días 31 de julio, 1 y 2 de agosto, respectivamente.

Panamá/La Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) reveló esta mañana el listado oficial de peloteros que conforman la selección nacional de mayores que verá acción por Panamá en el Torneo de Béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se jugarán en Santo Domingo, República Dominicana entre el 31 de julio y 7 de agosto.

Alberto Macré, manager de la selección panameña, confirmó el listado presentado para el certamen que se jugará en dos grupos: A: República Dominicana, Puerto Rico, Curazao y Cuba. B: México, Panamá, Nicaragua y Colombia.

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Este es el listado oficial para la contienda:

Lanzadores: Harold Araúz, Gilberto Chu, Pedro González, Alberto Guerrero, Kevin Miranda, Alain Pérez, Darío Agrazal, Kevin Rodríguez, Davis Romero y Enrique Saldaña.

Harold Araúz, Gilberto Chu, Pedro González, Alberto Guerrero, Kevin Miranda, Alain Pérez, Darío Agrazal, Kevin Rodríguez, Davis Romero y Enrique Saldaña. Receptores: Erasmo Caballero y Mario Sanjur.

Erasmo Caballero y Mario Sanjur. Cuadro Interior: Arod McKenzie, Edgard Muñoz, Jason Patterson, Héctor Rayo, Joshwan Wright y Abraham Rodríguez.

Arod McKenzie, Edgard Muñoz, Jason Patterson, Héctor Rayo, Joshwan Wright y Abraham Rodríguez. Jardineros: Juan Diego Alonso Collado, Luis Castillo, José Mordock, Carlos Mosquera, Jhonny Santos y Jael Escobar.

Juan Diego Alonso Collado, Luis Castillo, José Mordock, Carlos Mosquera, Jhonny Santos y Jael Escobar. Cuerpo Técnico: Alberto Macré, Crispín Poveda, Rodolfo Aparicio, Alexander Guerra, Carlos Muñoz, Willy Serrano y Javier Rosado.

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Los Juegos

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe son un evento multideportivo internacional que reúne a atletas de los países de Centroamérica, el Caribe y algunos países del norte de Sudamérica y de América del Norte con vínculos históricos con la región.

Algunos datos importantes:

Se celebran cada cuatro años , generalmente en el período intermedio entre los Juegos Olímpicos.

, generalmente en el período intermedio entre los Juegos Olímpicos. Fueron inaugurados en 1926 en Ciudad de México, lo que los convierte en el evento multideportivo regional más antiguo del mundo que sigue vigente.

en Ciudad de México, lo que los convierte en el que sigue vigente. Son organizados por la Centro Caribe Sports (antes conocida como ODECABE).

(antes conocida como ODECABE). Participan decenas de países y territorios del Caribe y Centroamérica, además de algunos como Colombia, Venezuela y México.

El objetivo principal de los Juegos es:

Fomentar el deporte y la integración regional .

y la . Servir como una competencia de alto nivel para los atletas.

para los atletas. Ayudar a los deportistas a prepararse para eventos mayores como los Juegos Panamericanos y los Juegos Olímpicos.

En cuanto a los deportes, el programa incluye disciplinas olímpicas como atletismo, natación, gimnasia y voleibol, además de deportes con gran tradición regional, cuyo programa puede variar en cada edición.

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Información de Fedebeis