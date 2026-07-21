Este viernes 24 de julio desde las 8:30 PM Deportivo Árabe Unido vs Plaza Amador EN VIVO por TVMAX, TVN Pass y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La Liga Panameña de Fútbol (LPF) dará el puntapié inicial al Torneo Clausura este viernes 24 de julio con un atractivo duelo entre Plaza Amador y Deportivo Árabe Unido, compromiso que se disputará en el renovado estadio Armando Dely Valdés, en la ciudad de Colón.

El encuentro marcará el regreso de la emoción del fútbol nacional y servirá como carta de presentación para dos clubes que llegan con el objetivo de iniciar el campeonato con una victoria y enviar un mensaje al resto de los aspirantes al título.

En la antesala del compromiso, los entrenadores Mario Méndez, de Plaza Amador, y Jeringa Guzmán, del Deportivo Árabe Unido, coincidieron en mostrar su optimismo de cara al estreno. Ambos destacaron el trabajo realizado durante la pretemporada y aseguraron que sus equipos están preparados para afrontar el desafío de la primera jornada.

La expectativa es alta entre ambas aficiones, que esperan un duelo intenso y de buen nivel para abrir oficialmente una nueva temporada de la Liga Panameña de Fútbol, un campeonato que promete emociones desde la primera fecha.