Panamá tiene su delegación lista para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

Más de 200 atletas forman parte de la representación panameña que también cuenta con sus dos abanderados, los que fueron elegidos en la última Asamblea General Extraordinaria del Comité Olímpico de Panamá.

Panamá/Una numerosa delegación defenderá los colores de Panamá en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, llevando consigo el compromiso, la pasión y el orgullo de representar a toda una nación en el centenario de esta cita multidisciplinaria.

La delegación panameña estará integrada por 218 atletas, acompañados por 70 entrenadores, 19 especialistas del equipo multidisciplinario del Comité Olímpico de Panamá, seis profesionales de comunicaciones y cinco integrantes de la jefatura de misión. Cada uno forma parte de un mismo objetivo: representar a Panamá con excelencia y hacer ondear nuestra bandera en lo más alto.

Nuestra representación competirá en 27 disciplinas deportivas, participando en 39 modalidades y 139 pruebas, reflejando el esfuerzo, la preparación y el espíritu competitivo que distinguen al deporte panameño.

El evento regional se desarrollará del 24 de julio al 8 de agosto en diferentes sedes de la nación caribeña, donde nuestros atletas buscarán escribir una nueva página en la historia del deporte nacional.

Te puede interesar: Panamá| Selección de béisbol suma a lanzador Darío Agrazal y anuncia fogueo previo a Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Los abanderados

Némesis Candelo, referente del judo nacional, y Ángel Cortés, destacado luchador panameño, fueron designados como los abanderados oficiales de la delegación de Panamá en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La elección se llevó a cabo durante la Asamblea General Extraordinaria, donde ambos atletas recibieron el respaldo para asumir la responsabilidad de encabezar a la representación panameña en la ceremonia inaugural.

Información del COP

Te puede interesar: Mundial 2026 Francia vs Inglaterra | El emotivo mensaje de Mbappé a Deschamps en su última danza al mando del equipo