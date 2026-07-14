Juegos Centroamericanos y del Caribe | Panamá Sub-21 inicia su fase final de preparación con la mira en el podio regional

El camino para la escuadra panameña no será sencillo, ya que el sorteo los ha situado en el Grupo B , donde deberán medirse ante Cuba, Colombia y Costa Rica.

Panamá/La Selección Masculina Sub-21 de Panamá ha puesto en marcha un nuevo ciclo de entrenamientos bajo la supervisión del estratega César Aguilar, con el firme propósito de alcanzar su mejor nivel de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Esta preparación es vista por la federación como una plataforma vital para el desarrollo de las selecciones juveniles y para brindar experiencia internacional a las futuras promesas del país.

El camino para la escuadra panameña no será sencillo, ya que el sorteo los ha situado en el Grupo B, donde deberán medirse ante Cuba, Colombia y Costa Rica. La hoja de ruta para la fase de grupos ya está definida: el debut será el 30 de julio frente a Colombia en el Estadio Moca 85, seguido por el choque contra Costa Rica el 1 de agosto, y cerrando la primera ronda ante Cuba el 3 de agosto. Solo los dos primeros lugares de cada sector obtendrán el derecho de disputar las semifinales y luchar por las medallas.

Para encarar este compromiso, el cuerpo técnico ha convocado a un grupo diverso que combina el talento de la liga local con jugadores que militan en el extranjero. Entre los nombres destacados que participaron en el microciclo de esta semana se encuentran figuras como el portero Ian Flores, los mediocampistas Blas Pérez y Luis Villarreal, y los atacantes Keenan Morgan (Suiza) y Ryan Gómez (Brasil). La delegación tiene previsto su traslado a República Dominicana el 27 de julio, donde completará los últimos ajustes antes de su esperado estreno en la máxima cita multideportiva regional.

Con información de FPF.