Mundial 2026 Francia vs Inglaterra | El emotivo mensaje de Mbappé a Deschamps en su última danza al mando del equipo

Panamá/El astro francés Kylian Mbappé dedicó un profundo mensaje a Didier Deschamps en la previa del partido por el tercer y cuarto puesto del Mundial 2026 ante Inglaterra, el último que el técnico dirigirá al frente de la selección de Francia tras 14 años en el cargo.

"Hoy es tu última danza. Tú que nos has dado tanto. Habríamos debido ofrecerte un final mejor, pero hemos fallado", escribió el capitán galo, quien también reconoció que "la gente no siempre ha sabido apreciar tu grandeza, pero el tiempo y la historia se encargarán de ello". Mbappé cerró su mensaje agradeciendo a Deschamps por haberle dado la oportunidad de representar a su país "en el escenario más grande durante tantos años" y le deseó lo mejor en su nueva etapa.

El mensaje llega en un contexto especial: Francia llegó al Mundial 2026 con la posibilidad de disputar una tercera final consecutiva, pero la derrota por 2-0 frente a España en semifinales cambió el rumbo de su despedida, dejando a Deschamps el duelo por el tercer puesto como cierre de su etapa.

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Un ciclo histórico de 14 años

Deschamps asumió el cargo de seleccionador de Francia el 8 de julio de 2012, tras suceder a Laurent Blanc, y dejará su cargo a partir del 18 de julio de 2026, cuando dirija su último partido por el tercer lugar en el Mundial. Con ello, se convierte en el técnico que más tiempo ha permanecido en el cargo y el que más partidos ha dirigido al frente de la selección francesa.

Durante su gestión, el estratega nacido en Bayona condujo a Francia a la conquista del Mundial de Rusia 2018, con un contundente 4-2 en la final ante Croacia, título con el que se convirtió en una de las tres personas en la historia del fútbol en levantar la Copa del Mundo tanto como jugador —en 1998— como entrenador, uniéndose a una lista que comparten el brasileño Mario Zagallo y el alemán Franz Beckenbauer.

El palmarés de Deschamps como seleccionador se completa con la conquista de la Liga de Naciones de la UEFA en 2021, además de dos finales adicionales: la de la Eurocopa 2016, perdida en casa ante Portugal, y la del Mundial de Catar 2022, caída por penales ante Argentina. Su gestión también incluyó cuartos de final en el Mundial de 2014 y participaciones constantes entre los mejores equipos del ranking FIFA a lo largo de más de una década.

Además de sus logros deportivos, Deschamps fue distinguido durante su etapa como seleccionador con la Orden de Oficial de la Legión de Honor de Francia, y se convirtió en el único entrenador en la historia que ha llevado a una misma selección a las finales del Mundial, la Eurocopa y la Liga de Naciones.

Con el pitido final del duelo por el tercer puesto ante Inglaterra, Deschamps cede el banquillo de Les Bleus a Zinedine Zidane, su excompañero en la Juventus y en la propia selección francesa, cerrando así una de las eras más exitosas en la historia del combinado galo.

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