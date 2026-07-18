España vs Argentina final Mundial 2026 | Conoce el camino de la roja

Panamá/El camino de España hacia la final del Mundial 2026 ha sido un ejercicio de progresión constante: arrancó con un tropiezo ofensivo ante un rival modesto y terminó desplegando su mejor versión ante una de las potencias históricas del fútbol mundial.

La Roja llega invicta a la final del domingo contra Argentina, que se disputará en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey.

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En la fase de grupos, encuadrada en el Grupo H, España debutó con un frustrante 0-0 ante Cabo Verde el 15 de junio en Atlanta, un resultado que encendió las primeras dudas sobre la efectividad del equipo de Luis de la Fuente. La respuesta llegó seis días después con una goleada categórica: 4-0 a Arabia Saudita, también en Atlanta, con Lamine Yamal abriendo el marcador y un doblete de Mikel Oyarzabal que ya anticipaba su protagonismo en el torneo. El cierre de grupo, el 26 de junio en Guadalajara, fue más ajustado: un gol de Álex Baena bastó para superar 1-0 a Uruguay.

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Ya en fase eliminatoria, España resolvió los dieciseisavos de final con autoridad ante Austria, con un nuevo doblete de Oyarzabal y un tanto de Pedro Porro para el 3-0 en Los Ángeles. Pero fue en octavos de final, el 6 de julio en Dallas, donde el equipo mostró su temple: Portugal resistió durante 90 minutos hasta que Mikel Merino apareció en el descuento (90+1') para firmar el 1-0 y el pase a cuartos.

El patrón de dramatismo se repitió en cuartos de final ante Bélgica, el 10 de julio en Los Ángeles. Fabián Ruiz adelantó a los suyos, Charles De Ketelaere igualó para los belgas, y de nuevo fue Merino quien resolvió el encuentro con un gol a los 88 minutos para el 2-1 definitivo.

La semifinal ante Francia, el 14 de julio en Dallas, quedó como la exhibición más completa de España en el torneo: un 2-0 con Oyarzabal anotando de penal y Porro ampliando la ventaja, ante uno de los rivales más temidos del certamen y con Kylian Mbappé en las filas galas.

Con ese recorrido, la Roja de Luis de la Fuente llega a la final del domingo 19 de julio con el argumento de la regularidad frente a una Argentina que ha sobrevivido apoyada en la épica de Lionel Messi.

Con información de AFP

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