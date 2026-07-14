Panamá/España aseguró su lugar en la final del Mundial 2026 tras imponerse 2-0 a Francia este martes en Arlington, Texas. Ahora, la Roja disputará el título el próximo domingo, cuando se mida al vencedor de la otra semifinal entre Argentina e Inglaterra, programada para este miércoles en Atlanta.

El conjunto español construyó su victoria con los tantos de Mikel Oyarzabal, quien abrió el marcador desde el punto penal al minuto 22, y Pedro Porro, que amplió la ventaja al 58'. Además del acierto ofensivo, España exhibió una sólida actuación defensiva que anuló por completo a la ofensiva francesa, una de las más destacadas del campeonato, impidiendo que los galos realizaran un solo disparo entre los tres palos defendidos por Unai Simón.