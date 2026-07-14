Mundial 2026: Francia vs España Resumen Completo

La Roja derriba a la selección de Francia y asegura su boleto a la final de Nueva York.

Mundial 2026: Francia vs España Resumen Completo / FIFA
FIFA
14 de julio 2026 - 17:42

Panamá/España aseguró su lugar en la final del Mundial 2026 tras imponerse 2-0 a Francia este martes en Arlington, Texas. Ahora, la Roja disputará el título el próximo domingo, cuando se mida al vencedor de la otra semifinal entre Argentina e Inglaterra, programada para este miércoles en Atlanta.

El conjunto español construyó su victoria con los tantos de Mikel Oyarzabal, quien abrió el marcador desde el punto penal al minuto 22, y Pedro Porro, que amplió la ventaja al 58'. Además del acierto ofensivo, España exhibió una sólida actuación defensiva que anuló por completo a la ofensiva francesa, una de las más destacadas del campeonato, impidiendo que los galos realizaran un solo disparo entre los tres palos defendidos por Unai Simón.

Temas relacionados

Selección de España Selección de Francia Copa Mundial de Fútbol 2026
Si te lo perdiste
Lo último
stats