España vs Argentina, final del Mundial 2026| Slavko Vinčić: Conoce al árbitro central del partido por la Copa

Panamá/Slavko Vinčić será el encargado de impartir justicia en el partido final del Mundial 2026 que disputarán las selecciones de España y Argentina. Este árbitro ha tenido una trayectoria de 16 años la que se corona con esa designación que tiene un valor histórico para su país de origen, Eslovenia.

En las siguientes líneas veremos algunos aspectos de la trayectoria del referí que tendrá la responsabilidad de garantizar el buen desarrollo de las acciones de ese magno encuentro.

Origen y partidos relevantes

Vinčić nació en Maribor, Eslovenia, el 25 de noviembre de 1979 y es árbitro internacional FIFA desde el año 2010. Con el paso de los años ha consolidado una carrera que hoy le tiene entre uno de los referís más prestigiosos del fútbol europeo.

Entre los hitos más destacados de su carrera están:

Participación en la Eurocopa 2020 , donde dirigió partidos de la fase de grupos y el Italia-Bélgica de cuartos de final.

, donde dirigió partidos de la fase de grupos y el de cuartos de final. Árbitro de la final de la UEFA Europa League 2021-22 entre Eintracht Frankfurt y Rangers .

entre y . Árbitro de la final de la UEFA Champions League 2023-24 entre Real Madrid y Borussia Dortmund .

entre y . Participación en el Mundial de Catar 2022 y, posteriormente, en el Mundial 2026.

Antecedentes con España y Argentina

En sus 16 años de trayectoria, el colegiado esloveno ha estado en partidos donde los finalistas de la Copa del Mundo han participado.

Slavko Vinčić ha estado en cinco partidos de España antes de esta final con un balance de tres victorias, cero derrotas y dos empates.

Por otra parte, fue el árbitro central del partido entre Argentina y Arabia Saudita en la fase de grupos del Mundial Catar 2022. Ese juego es recordado porque fue el debut de ambas selecciones en ese certamen y terminó a favor de los saudíes.

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Mundial 2026

Antes de la final, que se jugarán en el Estadio Nueva York - Nueva Jersey, Vinčić fue el árbitro central en tres partidos, dos de la fase de grupos y uno en los dieciseisavos de final.

En la etapa inicial, participó en el juego del sábado 13 de junio entre Brasil y Marruecos que terminó empatado a un gol por bando. También estuvo presente en la victoria de Argelia sobre Jordania, por 2 a 1, el lunes 22 de ese mes.

En los dieciseisavos de final, fue el juez central del encuentro del 30 de junio entre México y Ecuador que terminó a favor del primero por 2 a 0. En ese partido expulsó al ecuatoriano Piero Hincapié tras comprobarse que se tapó la boca cuando le decía algo al jugador mexicano Santiago Giménez.

Con esta designación, Slavko Vinčić se suma a la lista de árbitros que han tenido la oportunidad de pitar en el magno partido del fútbol a nivel mundial.