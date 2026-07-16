Mundial 2026: Piers Morgan desata polémica con mensaje sobre las Malvinas

El periodista británico atacó a la Selección Argentina en X luego de la eliminación de Inglaterra; el ministro Luis Caputo le respondió con dureza y reavivó una vieja disputa entre ambos.

Panamá/La euforia por el pase de la Scaloneta a la final del Mundial 2026 se vio empañada por un violento intercambio dialéctico en la plataforma X. El protagonista fue el polémico presentador británico Piers Morgan, quien volcó mensajes de fuerte tono contra la Selección Argentina luego de que el equipo eliminara a Inglaterra por 2-1 en una semifinal disputada en Atlanta.

La chispa que encendió la polémica fue una fotografía que circuló tras el pitazo final, en la que se ve a varios integrantes del plantel argentino, incluido Lionel Messi, desplegando sobre el césped una pancarta con la leyenda "Las Malvinas son argentinas", en medio de los festejos por el boleto a la final.

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Las autoridades del estadio habían prohibido previamente el ingreso de cualquier bandera o pancarta alusiva al conflicto bélico de 1982, por lo que la FIFA analiza ahora una eventual sanción económica contra la delegación albiceleste por incumplir el código de conducta de los estadios.

Morgan, quien fue director del tabloide británico Daily Mirror —no de The Sun, como se difundió en algunos espacios— no ocultó su malestar y escribió en su cuenta de X: "Idiotas sin clase. Espero que España los aplaste tan mal en la final como los aplastamos en la Guerra de las Malvinas". El mensaje generó un repudio inmediato tanto en Argentina como en sectores de la prensa internacional. Durante el propio encuentro, el periodista ya había intentado provocar a la afición argentina al preguntar irónicamente "¿Está jugando Messi?", minutos antes de que se concretara la remontada de la Albiceleste.

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La respuesta de mayor peso político llegó del ministro de Economía argentino, Luis Caputo, quien ya había tenido cruces previos con el comunicador británico por el mismo tema de soberanía. Caputo publicó un mensaje en el que sentenció: "Argentina puede ganar o perder, pero vos vas a seguir siendo un mediocre y resentido", y además recordó con ironía que Morgan es "la única persona en el mundo que cree que Cristiano Ronaldo es mejor que Messi", en referencia a la cercanía pública del periodista con el astro portugués.

Este no es el primer round entre ambos. Meses atrás, Caputo y Morgan ya habían chocado en redes luego de que el ministro argentino planteara que si Donald Trump quisiera reclamar las Islas Malvinas para Gran Bretaña, Argentina "debería reclamar Estados Unidos", una provocación que derivó en un intercambio directo con el periodista británico.

El historial de controversias de Morgan ligadas al fútbol y a temas geopolíticos no es nuevo. En 1996, como director del Daily Mirror, debió pedir disculpas públicas por el título "Achtung! Surrender", publicado un día antes de la semifinal entre Inglaterra y Alemania en la Eurocopa de ese año, por evocar imaginario bélico de la Segunda Guerra Mundial. Su perfil como comentarista provocador se mantuvo también durante el Mundial de Qatar 2022, cuando cuestionó públicamente a la Selección Argentina y a Messi en pleno camino hacia el título.

Con la final ante España programada para el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, la tensión entre el periodismo británico y el entorno de la selección argentina vuelve a quedar en primer plano, en un capítulo más de una rivalidad que combina fútbol, historia y política.

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