España vs Argentina final del Mundial 2026 | Datos, números y comparativas entre ambas selecciones

Panamá/A pocos días de la gran final del Mundial 2026, que se disputará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, las estadísticas acumuladas durante el torneo dejan un panorama claro de las fortalezas que Argentina y España pondrán sobre el césped en busca del título.

En la tabla de goleo, la Albiceleste llega como la ofensiva más productiva de todo el certamen, con 19 goles, cifra que supera a Francia (16) e Inglaterra (14), sus más cercanas perseguidoras. Ese poder de fuego se ha traducido también en el apartado de penales, donde Argentina lidera con 3 conversiones, por encima de Brasil y Francia, ambas con 2, un dato que refleja la contundencia del equipo de Lionel Scaloni en los momentos de definición.

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España, por su parte, no figura entre las selecciones más goleadoras, pero sí se posiciona como una de las más insistentes en el ataque: comparte el primer lugar en disparos con Francia, ambas con 120 remates, superando a la propia Argentina, que registra 112. Esa diferencia entre volumen de tiro y efectividad anotadora será uno de los puntos claves a observar en la final, ya que la Furia Roja ha basado su camino en la posesión y la generación constante de ocasiones más que en la definición.

Justamente en el terreno de la posesión y circulación de balón, Argentina también se impone: acumula 4,718 pases, la cifra más alta del Mundial, seguida de cerca por España con 4,476, mientras que Francia queda más rezagada con 3,724. Ambos finalistas comparten así un estilo asociativo, aunque la Albiceleste ha logrado traducir ligeramente mejor esa posesión en circulación de juego.

El apartado de asistencias vuelve a favorecer a los sudamericanos dentro del grupo de finalistas: Argentina suma 12 asistencias, por debajo de Francia (14), pero por encima de Inglaterra (11), reforzando la idea de un equipo con múltiples generadores de juego más allá de sus figuras habituales.

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En el plano defensivo y disciplinario, los números también marcan diferencias. Argentina es la selección con más faltas cometidas del torneo, con 86, superando a Suiza (81) y a la propia España (74), lo que sugiere una Albiceleste más intensa —y en ocasiones más al límite— en la marca. España, en cambio, se mantiene como uno de los combinados con menor cantidad de infracciones entre los equipos de mayor recorrido en el Mundial.

Otro dato relevante es el de los fuera de juego: Argentina lidera esta estadística con 21, por delante de Colombia (19) y España (17), lo que evidencia una propuesta ofensiva vertical y de líneas adelantadas, buscando constantemente romper la última línea rival.

En tiros de esquina, ninguno de los dos finalistas encabeza la lista —ese lugar corresponde a Canadá con 50—, pero España sí aparece entre las tres selecciones con más córners del torneo, con 45, lo que refuerza su perfil de equipo que insiste por las bandas y el juego aéreo como recurso ofensivo.

Con estos números como telón de fondo, la final del domingo entre Argentina y España promete el choque entre la selección más letal en definición y más dominante en posesión del Mundial, contra un equipo español que ha sido igual de insistente en el ataque, aunque con menor puntería final. El resto, como siempre, se definirá en la cancha.

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